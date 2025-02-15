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Возраст импотенции: почему возникает проблема и как ее предупредить

В каком возрасте у мужчин возникает импотенция и как предотвратить болезнь

сегодня, 05:15
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Кречмаровская Наталия

Эректильная дисфункция (ЭД), известная также как импотенция, является распространенной проблемой среди мужчин всех возрастов. Она характеризуется неспособностью достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для удовлетворительного полового акта. Хотя ЭД чаще ассоциируется со старшим возрастом, она может возникать также у молодых мужчин.

Возраст импотенции: почему возникает проблема и как ее предупредить

Иллюстративное фото

Причины возникновения ЭД

Исследования показывают, что риск развития ЭД возрастает с возрастом. По данным Американской урологической ассоциации, примерно 5% мужчин в возрасте 40 лет и около 15-25% в возрасте 65 лет страдают ЭД. Однако это не означает, что младшие мужчины не сталкиваются с этой проблемой.

ЭД может быть вызвана как физическими, так и психологическими факторами. К физическим причинам относятся:

Сердечно-сосудистые заболевания Атеросклероз, гипертония и другие проблемы с сердцем могут ограничивать кровоток к пенису.

Диабет: Повреждение нервов и сосудов, связанных с диабетом, может влиять на способность достигать эрекции.

Гормональные нарушения Низкий уровень тестостерона или другие гормональные дисбалансы могут способствовать ЭД.

Неврологические нарушения: заболевания, такие как рассеянный склероз или болезнь Паркинсона, могут влиять на нервные сигналы, необходимые для эрекции.

Психологические причины включают в себя стресс, тревогу, депрессию и проблемы в отношениях.

Профилактика эректильной дисфункции

Предотвратить ЭД можно путем внедрения здоровых привычек и управления факторами риска. Вот некоторые рекомендации:

Здоровое питание: Соблюдение диеты, богатой овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками, может улучшить кровообращение и снизить риск ЭД.

Регулярная физическая активность Занятия спортом помогают поддерживать здоровый вес, улучшают кровообращение и повышают уровень энергии.

Отказ от вредных привычек: Курение и чрезмерное употребление алкоголя связано с повышенным риском ЭД. Отказ от этих привычек может улучшить сексуальное здоровье.

Управление стрессом: Практики релаксации, такие как медитация или йога, могут помочь снизить стресс и улучшить психическое здоровье.

Поддержание здорового веса: Ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, которые в свою очередь могут привести к ЭД.

Поддержка здоровых отношений Открытое общение с партнером может снизить тревогу и стресс, связанные с сексуальной активностью.

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