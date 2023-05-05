ВОЗ сделала заявление относительно Covid-19

Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией Covid-19. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление ВОЗ.

Ковид пошел на спад

По словам экспертов, это важный шаг к признанию полного окончания пандемии коронавируса, сообщает Би-би-си. Ровно три года назад, весной 2020-го, распространение заболевания достигло уровня, заставившего ВОЗ ввести чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по всему миру.

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"Вчера Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я следую этому совету", — сказал в пятницу глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Люди в разных странах до сих пор умирают от коронавируса, но статистика смертности значительно сократилась. На пике заболеваемости в январе 2021 года она составляла более 100 тысяч человек в неделю по всему миру, в апреле этого года показатели — порядка 3500 человек в неделю. Всего пандемия унесла жизни по меньшей мере 20 миллионов человек.

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