Во Львове от коронавируса есть летальные случаи, в том числе у детей

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Недилько Ксения
За прошедшую неделю во Львове количество случаев заболеваний, вызванных COVID-19, снизилось на 36% – зарегистрировано 234 случая против 367. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
Иллюстративное фото
Зафиксировано 35 случаев (15%) среди детей и 45 случаев у лиц в возрасте 65 лет и старше (19%).
Госпитализированы 40 человек (17% из числа заболевших), в том числе 14 детей.
К сожалению, два случая завершились летально:
- мужчина, 64 года (г. Львов), сопутствующий диагноз – ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет 2 типа;
– ребенок 4 года (Самборский район).
Случаев гриппа во Львовской области на этой неделе не зарегистрировано.
COVID-19 часто проявляется респираторными признаками с самого начала.
Характерными симптомами коронавируса у взрослых являются:
лихорадка,
сухой кашель,
одышка,
головная боль,
боль в мышцах, суставах,
потеря или нарушение запаха или вкуса,
сильная усталость.
У ребенка COVID-19 развивается идентично. Будьте внимательны, если у ребенка температура поднимается до 38 градусов, то в течение одного-двух дней нет опасности и родители должны следить за состоянием ребенка. Но если температура тела выше 38 градусов и не снижается, то следует немедленно обращаться к врачу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Врачи успешно провели трансплантацию сердца многодетной маме. Женщина уже вернулась домой к мужу и трем сыновьям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минздрава.
Людмила живет на Киевщине, ей 41 год. После последних родов у женщины начались проблемы с сердцем. Врачи диагностировали у нее послеродовую кардиомиопатию – довольно редкий тип сердечной недостаточности, при котором ослабляется сердечная мышца. Это приводит к увеличению размеров сердца и нарушению его способности перекачивать кровь.
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