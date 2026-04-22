Болезни и лечение Ваш интеллект под угрозой из-за этих привычек: вы это делаете каждый день
Ваш интеллект под угрозой из-за этих привычек: вы это делаете каждый день

Интеллект можно развивать всю жизнь, но некоторые привычки постепенно его ослабляют. Психологи объяснили, что именно вредит мозгу и почему это опасно

22 апреля 2026, 12:40
Клименко Елена

Интеллект человека не является фиксированной величиной – это динамическая система, которую можно развивать на протяжении всей жизни. Ученые и психологи подчеркивают, что даже у людей, активно обучающихся, читающих и стремящихся к саморазвитию, могут быть повседневные привычки, незаметно снижающие когнитивные способности.

Фото: из открытых источников

Одной из самых вредных привычек считается многозадачность. Хотя многим кажется, что выполнение нескольких дел одновременно повышает эффективность, мозг действительно быстро переключается между задачами, не работая параллельно. Исследования Стэнфордского университета показывают, что подобная практика может снижать производительность до 40%. Постоянное "переключение внимания" перегружает нервную систему, истощает ресурсы мозга и отрицательно влияет на концентрацию. Кроме того, чрезмерное использование нескольких цифровых устройств одновременно связывается с изменениями в структурах мозга, которые отвечают за принятие решений и эмоциональный контроль.

Еще одним фактором риска является чрезмерное потребление короткого видеоконтента в социальных сетях. Алгоритмы платформ формируют привычку к быстрому получению дофамина, поэтому мозг привыкает к постоянной стимуляции. Это постепенно снижает способность к глубокому анализу, ухудшает концентрацию и память, а также усложняет восприятие больших объемов информации.

Третьим отрицательным фактором является социальная изоляция. Нехватка живого общения снижает когнитивную нагрузку на мозг, ведь именно взаимодействие с другими людьми формирует мышление, эмоциональный интеллект и гибкость ума. Переписка в мессенджерах не может полноценно заменить реальную коммуникацию, поскольку не включает в себя невербальные сигналы и эмоциональные реакции. При продолжительном дефиците общения мозг постепенно теряет часть когнитивного резерва.  

Специалисты советуют развивать интеллект комплексно: читать разные типы литературы с последующим анализом, решать логические задачи, изучать новые навыки, заниматься шахматами или стратегическими играми. Особенно эффективны для мозга творческие занятия, например музыка, которая активизирует сразу несколько когнитивных зон.  

Как уже писали "Комментарии", исследователи проанализировали информацию более двух миллионов человек и пришли к выводу: некоторые изменения в образе жизни могут снизить вероятность развития деменции примерно на 25%. Речь идет не о медикаментах или специальных программах, а о доступных действиях, которые легко интегрировать в повседневность.



