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В ВОЗ заявили об обнаружении у мужчины смертельного коронавируса MERS-CoV: вакцины против него не существует

В ОАЭ обнаружили коронавирус MERS-CoV, летальность которого составляет более 35%.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 28-летний мужчина в Абу-Даби получил положительный результат на потенциально смертельный коронавирус MERS-CoV, также называемый ближневосточным респираторным синдромом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Independent.

В ВОЗ заявили об обнаружении у мужчины смертельного коронавируса MERS-CoV: вакцины против него не существует

В ВОЗ заявили об обнаружении коронавируса MERS-CoV в ОАЭ. Фото из открытых источников

В Объединенных Арабских Эмиратах 28-летний мужчина попал в больницу в начале июня с жалобами на рвоту и боли в правой стороне живота. 13 июня пациента направили в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.


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21 июня врачи взяли дополнительные анализы. Через два дня оказалось, что у пациента MERS-CoV. Сотрудники ВОЗ провели наблюдение за 108 людьми, с которыми контактировал мужчина, однако пока не обнаружили признаков смертельного коронавируса. В ВОЗ заявили, что мужчина не покидал ОАЭ и не контактировал с верблюдами, являющимися естественным хозяином инфекции, вызывающим коронавирус MERS-CoV.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что вакцины против коронавируса MERS-CoV пока нет, однако несколько методов лечения находится в разработке.

Ближневосточный респираторный синдром – это вирусная инфекция, вызванная патогенным коронавирусом MERS-CoV. Симптомы MERS-Cov включают в себя лихорадку, кашель, диарею и иногда пневмонию. Чаще вирус вызывает тяжелые заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. С момента обнаружения коронавируса MERS-CoV ВОЗ зафиксировала 2605 случаев инфицирования, из которых 936 оказались смертельными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВОЗ предупреждают о возможности новой пандемии из-за глобального потепления.

Также "Комментарии" писали о врачах, которые говорят о медицинском чуде из-за редкого случая с "внутренним обезглавлением" подростка.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mers-covid-case-abu-dhabi-b2381272.html
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