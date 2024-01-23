В Украину пришла мутация коронавируса: в каких областях обнаружена болезнь и кто в зоне риска

В Украине по состоянию на январь 2024 года зарегистрировано 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса "Дженни". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. Там напомнили, что впервые этот субвариант обнаружили в США в сентябре 2023 года, после — в других странах мира, в частности Индии, Китае, Великобритании.

Коронавирус. Фото из открытых источников

ВОЗ классифицировала его как "интересующий" субвариант из-за "его быстрого распространения". По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по состоянию на 5 января 2024 года на JN. 1 пришлось примерно 62% всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.

"В январе в пяти областях обнаружили девять случаев субварианта коронавируса JN.1 "Дженни", которые подтвердили в Национальной референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Три случая на Сумщине, по два — в Волынской и Черкасской областях и по одному — в Ровенской и Запорожской областях. Вирус SARS-CoV — 2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа — то есть быстрее поражает ослабленный иммунитет, поэтому заболеть могут даже ранее вакцинированные", — говорят в Минздраве.

В то же время заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин акцентирует, что приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. "Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и сделать прививку", — отметил он.

По словам Кузина, среди заболевших в Украине только один из девяти человек имел две прививки против COVID — 19. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания, только один человек был госпитализирован в больницу. Возраст пациентов 27-73 года.

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