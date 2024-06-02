В Украине ввели новые правила для реабилитации пациентов: что изменилось

В Украине вступили в силу новые положения, которые касается реабилитационных услуг. Теперь каждый пациент, нуждающийся в бесплатной реабилитации, имеет право самостоятельно выбрать медицинское учреждение, находящееся в удобной для него локации. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), сообщают “Комментарии”.

Реабилитация пациентов в Украине

"Пациенты имеют право выбирать не только реабилитационное учреждение, но и отделения, подразделения и специалистов по реабилитации с учетом их специализации", — говорится в сообщении.

Для получения права на реабилитационные услуги пациенты должны обратиться в любое учреждение, имеющее договор с НСЗУ по одному или нескольким реабилитационным пакетам.

На данный момент действуют три основных пакета услуг:

Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях; Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях; Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или с заболеваниями, в течение первых трех лет жизни.

Для того чтобы воспользоваться данными услугами, необходимо предоставление направления от лечащего врача. В случае стационарной реабилитации это должен быть врач физической и реабилитационной медицины. Для амбулаторной реабилитации — направление может быть выдано как лечащим врачом, так и семейным доктором.

"Пациенты имеют право получать от специалистов по реабилитации исчерпывающую информацию в доступной форме о своих правах, обязанностях, ограничениях повседневного функционирования, результатах реабилитационного обследования, а также условиях и формах реабилитационной помощи", — отмечают в НСЗУ.

Эксперты отмечают, что такой подход не только повышает удовлетворенность и доверие пациентов к медицинским услугам, но и способствует более эффективному их использованию, что в итоге должно привести к улучшению общего уровня здоровья населения.