В Украине вспышка нового вида коронавируса "FLiRT": симптомы, распространение, угрозы

Заместитель министра здравоохранения сообщил, что новый подвариант коронавируса FLiRT не вызывает тяжелых форм заболевания у вакцинированных. В Украине обнаружено пять случаев этого нового штамма. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Портал "Комментарии" собрал всю имеющуюся информацию о новом новом подварианте коронавируса "Omicron" — "FLiRT".

Симтомы коронавируса FLiRT

Главный санитарный врач отметил, что в настоящее время наблюдается значительный рост случаев COVID в странах Европейского Союза и США. Он подчеркнул, что схожая ситуация отмечается и в Украине, где количество случаев возросло с примерно 2 тысяч в июне до более 11 тысяч в июле.

Сообщается, что новый подвариант коронавируса "Omicron" — "FLiRT" не вызывает тяжелых форм болезни у вакцинированных лиц или прошедших ревакцинацию, когда это необходимо.

Кузин пояснил, что общая нагрузка на больницы по уровню госпитализации остается незначительной, поскольку в стационаре находится чуть более 2,5 тысячи пациентов, что приемлемо для нынешнего пика заболеваемости. Он также отметил, что страны, которые сообщали о росте заболеваемости, идентифицировали новый подтип штамма "Omicron" – "FLiRT".

Кузин отметил, что на основе полногеномного секвенирования обнаружено пять положительных образцов. Он отметил, что этот подвид появился в марте этого года и быстро распространился по многим странам. К счастью, мутации происходят в пределах одной большой группы Omicron, и этот подвид не вызывает тяжелых форм заболевания у вакцинированных лиц. Он также отметил, что текущие показатели заболеваемости не указывают на начало эпидемического сезона или необходимость введения ограничительных мер.





В Украине бушует более 10 подтипов коронавируса

Сейчас в Украине циркулирует по меньшей мере 10 различных подтипов коронавируса, включая штамм FLiRT, который впервые был обнаружен в мире в марте этого года. За последний месяц количество случаев возросло, но пока прогнозы эпидемии отсутствуют, сообщил Кузин.

Он отметил, что распространение нового штамма совпадает с глобальной тенденцией, поскольку SARS-CoV-2 постоянно мутирует. Сейчас на территории Украины циркулирует 10 различных подтипов, среди которых последним идентифицирован FLIRT. Главный санитарный врач также отметил, что заболеваемость в США выросла на 20%, схожие показатели наблюдаются и в Великобритании.





Какие симптомы коронавируса FLiRT

Кузин подчеркнул, что симптомы остаются неизменными, с основной особенностью в виде высокой температуры в начале тяжело снижающегося заболевания, но осложнения, как правило, не возникают. Он отметил, что вакцинация остается эффективной, поскольку используемая в Украине вакцина специфична Omicron.

Новый подвариант "Omicron" — "FLiRT" быстрее распространяется и имеет большую склонность избегать иммунного ответа. Это означает, что те, кто не получил бустерную дозу, имеют больший риск заболеть. Кузин добавил, что в последние месяцы в Украине наблюдается рост заболеваемости. На прошлой неделе было зарегистрировано три случая подварианта "FLiRT", ранее не выявлявшегося в Украине. Этот подвариант передается быстрее и больше избежать иммунного ответа, поэтому у людей без бустерной дозы вакцины имеют более высокий риск заражения.

По словам Кузина, используемая в Украине и мире вакцина остается эффективной против "FLiRT". Он отметил, что в Украине более полумиллиона доз вакцины, которая продолжает быть эффективным средством.

Также он сообщил, что основные симптомы "FLiRT" включают повышенную температуру, кашель, головные боли, усталость в мышцах, которые характерны для всех штаммов.