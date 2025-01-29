В Украине вспышка гриппа и COVID-19: сколько тысяч человек заболело

В Украине растет уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. За последнюю неделю вирусы поразили более 121 тысячи человек, из них почти 68 тысяч – дети. Врачи уже зафиксировали летальные случаи, а в некоторых областях превышен эпидемический порог.

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По данным Министерства здравоохранения, с 20 по 26 января 2025 года ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 121 114 человек, из которых 67 722 – дети. В больницы госпитализированы 3500 пациентов, среди них 2022 – дети. К сожалению, за этот период зарегистрировано семь смертей: пять вызванных осложнениями гриппа, еще три – из-за осложнений COVID-19.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях, где превышен эпидпорог. В других регионах ситуация остается в пределах сезонных показателей.

Всего с начала эпидсезона, с 30 сентября 2024 года по 26 января 2025 года, вирусными инфекциями переболели почти 2 миллиона украинцев, более 16 тысяч подтверждено COVID-19. Число летальных исходов достигло 81.

Медики отмечают: грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы появляются позже. COVID-19 проявляется сначала в виде кашля, насморка и боли в горле. При первых признаках болезни важно обратиться к врачу, оставаться дома и не подвергать опасности окружающих.

Единственным эффективным способом защиты остается вакцинация. В Украине доступны вакцины против гриппа французского и корейского производства, а также бесплатные прививки от COVID-19. Вакцинироваться можно в ближайшем прививочном пункте после консультации с врачом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что медицина в США сделала очередной шаг вперед. Теперь для того, чтобы обезопасить себя от заболевания наиболее распространенными типами гриппа – А и В можно использовать назальную вакцину. Средство можно вводить самостоятельно на дому без помощи или надзора медицинского работника. Речь идет о средстве под названием FluMist производства компании AstraZeneca, которое 20 сентября получило одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США (US Food and Drug Administration, FDA).