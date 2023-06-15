В трех украинских областях людей будут обследовать на холеру, - Минздрав

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает портал "Комментарии".



В Украине людей будут проверять на холеру. Фото из открытых источников

Такие локации были развернуты в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Определенные больницы снабжены необходимыми препаратами для лечения этого недуга, в их числе наборы для диагностики и медикаменты. В хабах будут принимать пациентов, больных кишечными и другими инфекционными болезнями.

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Кроме того, правительство одобрило постановление, вдвое увеличивающее стоимость пакета "Готовность заведения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях" для отдельных больниц регионов, пострадавших в результате теракта россиян на Каховской ГЭС.

"Каждый пациент с тяжелым течением острой кишечной инфекции или расстройством желудочно-кишечного тракта дополнительно обследуется на выявление возбудителя холеры. В настоящее время больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровщине готовы к приему людей с инфекционными заболеваниями", — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация прогнозируемая и управляемая. Заметим, по данным Минздрава по состоянию на 14 июня, в Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру.

"По состоянию на данный момент в Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру. Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции — отрицательные", — отметили в Минздраве", — говорится в сообщении .

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