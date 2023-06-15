В трех украинских областях людей будут обследовать на холеру, - Минздрав

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Белоокая Ира
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает портал "Комментарии".
В Украине людей будут проверять на холеру. Фото из открытых источников
Такие локации были развернуты в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Определенные больницы снабжены необходимыми препаратами для лечения этого недуга, в их числе наборы для диагностики и медикаменты. В хабах будут принимать пациентов, больных кишечными и другими инфекционными болезнями.
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Кроме того, правительство одобрило постановление, вдвое увеличивающее стоимость пакета "Готовность заведения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях" для отдельных больниц регионов, пострадавших в результате теракта россиян на Каховской ГЭС.
По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация прогнозируемая и управляемая. Заметим, по данным Минздрава по состоянию на 14 июня, в Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру.
Напомним, "Комментарии" писали, - Как будут восстанавливать почвы, после катастрофы на Каховской ГЭС, - эксперты Лишь после ликвидации последствий наводнения, исследований черноземов и их разминирования, аграрии получат инструкции по их использованию.
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