В трех областях ввели карантин: что произошло

На Киевщине, Черниговщине и Днепропетровщине введены карантинные ограничения из-за заболевания бешенством животных.

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Так, на территории поселка Томаковка Никопольского района Днепропетровщины выявлен случай заболевания лисы бешенством, что подтверждается результатами исследования патологического (биологического) материала, взятого у животного.

В связи с этим 13 сентября 2024 проведено заседание комиссии местной государственной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Томаковского поселкового совета.

Для недопущения распространения заболевания комиссией решено объявить неблагополучную ячейку из бешенства и ввести карантинные ограничения на улицах Садовая, Майская, Ломаная, Мокрая, переул. Горный в поселке Томаковка.

В этой связи будет проводиться вакцинация против бешенства домашних мясоядных животных.

Запрещено выводить собак, вывозить собак, кошек и диких животных за пределы населенного пункта.

10 сентября в с. Лошакова Гута Деснянской громады Черниговского района сообщили о бешенстве, обнаруженном у енотовидной собаки.

Противоэпизоотическая комиссия объявила неблагополучным пунктом по бешенству с. Лошакова Гута Деснянской громады и определила угрожающую зону в радиусе 15 км с населенными пунктами: с. Лутово, с. Десна, с. Бор, с. Косачев, с. Немного, с. Рудня, с. Коропье, с. Карпиловка, с. Выползов и угодьями охотничьего хозяйства ООО СМРП "Деснянское" и ООО СМРП "Тужар".

Комиссия утвердила план комплексных мер по ликвидации и профилактике бешенства в с. Лошакова Гута и на угрожающей зоне.

Также по результатам исследования патологического (биологического) материала Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и г. Киеве от 7 сентября на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения возле бывшего населенного пункта Буда-Варовичи подтвержден диагноз на бешенство у волка.

Территория бывшего населенного пункта Буда-Варовичи с прилегающими к нему полевыми и лесными массивами в радиусе 10 км объявлена неблагополучными по бешенству и введены карантинные ограничения.

Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесена к угрожающей зоне.

Сейчас разработан план мероприятий по ликвидации ячейки возле Буда-Варовичи.