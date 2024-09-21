В США одобрена первая назальная вакцина против гриппа: детали

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Кравцев Сергей
Медицина в США сделала очередной шаг вперед. Теперь для того, чтобы обезопасить себя от заболевания наиболее распространенными типами гриппа – А и В можно использовать назальную вакцину. Средство можно вводить самостоятельно на дому без помощи или надзора медицинского работника. Речь идет о средстве под названием FluMist производства компании AstraZeneca, которое 20 сентября получило одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США (US Food and Drug Administration, FDA). Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.
Вакцина от гриппа. Фото: из открытых источников
Отмечается, что FluMist – первая вакцина против гриппа подтипов А и В, которую люди от 2 до 49 лет смогут использовать без помощи медицинского работника путем безопасного распыления в нос.
Зато производители отмечают, что самостоятельно вводить препарат могут только люди, достигшие 18 лет. Детям, чтобы получить защиту от вируса, вакцину должны ввести взрослые.
В AstraZeneca уже объяснили, что вакцина FluMist содержит в своем составе ослабленную форму живых штаммов вируса гриппа, предназначенную для распыления в нос. В компании также заверили, что все исследования показали, что вакцину назально без вреда для здоровья могут ввести абсолютно все взрослые люди.
В Управлении по продовольствию и медикаментам США предупредили, что наиболее распространенным побочным действием вакцины является лихорадка, сопровождающаяся повышением температуры тела до 37,8 °C. Также среди возможных реакций выделяют заложенность носа, насморк и боли в горле.
Пока приобрести вакцину FluMist в аптеке без рецепта от врача будет невозможно. Препарат может вводить специалист в медицинском учреждении, аптеке или рецепенте самостоятельно.
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