В США одобрена первая назальная вакцина против гриппа: детали

Медицина в США сделала очередной шаг вперед. Теперь для того, чтобы обезопасить себя от заболевания наиболее распространенными типами гриппа – А и В можно использовать назальную вакцину. Средство можно вводить самостоятельно на дому без помощи или надзора медицинского работника. Речь идет о средстве под названием FluMist производства компании AstraZeneca, которое 20 сентября получило одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США (US Food and Drug Administration, FDA). Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Вакцина от гриппа. Фото: из открытых источников

Отмечается, что FluMist – первая вакцина против гриппа подтипов А и В, которую люди от 2 до 49 лет смогут использовать без помощи медицинского работника путем безопасного распыления в нос.

Зато производители отмечают, что самостоятельно вводить препарат могут только люди, достигшие 18 лет. Детям, чтобы получить защиту от вируса, вакцину должны ввести взрослые.

"Одобрение первой (назальной – ред.) вакцины против гриппа для самостоятельного введения или введения опекуном предоставляет новый вариант для получения безопасной и эффективной сезонной вакцины против гриппа, потенциально с большим удобством, гибкостью и доступностью", – сказал доктор медицинских наук, директор Центра оценки и исследование биологических препаратов FDA Питер Маркс.

В AstraZeneca уже объяснили, что вакцина FluMist содержит в своем составе ослабленную форму живых штаммов вируса гриппа, предназначенную для распыления в нос. В компании также заверили, что все исследования показали, что вакцину назально без вреда для здоровья могут ввести абсолютно все взрослые люди.

В Управлении по продовольствию и медикаментам США предупредили, что наиболее распространенным побочным действием вакцины является лихорадка, сопровождающаяся повышением температуры тела до 37,8 °C. Также среди возможных реакций выделяют заложенность носа, насморк и боли в горле.

Пока приобрести вакцину FluMist в аптеке без рецепта от врача будет невозможно. Препарат может вводить специалист в медицинском учреждении, аптеке или рецепенте самостоятельно.

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