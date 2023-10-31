В одной из областей вспышка опасной инфекции

Причинами вспышки гепатита в Виннице могут быть пищевые продукты или питьевая вода. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Вирус гепатита

В больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. Эта вспышка отнесена должностными лицами к "чрезвычайной ситуации природного характера областного уровня". Поэтому в регионе временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках, дополнительные проверки проводятся на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами.

В настоящее время врачи-эпидемиологи обследуют рынки и предприятия по изготовлению "молочки", объекты централизованного водоснабжения и предприятия, обеспечивающие продажу питьевой воды и ее развозку по городу.

Кроме этого, в области продолжается вакцинация медиков, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А. Мобильные бригады начали прививку близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей проживающих совместно или близких, с кем инфицированные контактировали накануне заболевания. Также для вакцинации детей доставлено 1100 доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А (ВГА) и формирования резерва, вакцинации в закрытых коллективах.

Гепатит – это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Главными причинами развития болезни являются вирусы гепатита, а также некоторые инфекционные заболевания, токсические вещества (алкоголь, наркотические препараты), медикаменты, аутоиммунные заболевания.

Некоторые люди и животные с гепатитом не имеют симптомов, тогда как у других появляется желтая окраска кожи и белков глаз (желтуха), плохой аппетит, рвота, усталость, боль в животе и диарея. Хронический гепатит может прогрессировать до рубцевания печени (цирроза), печеночной недостаточности и рака печени. Чаще гепатит вызывают вирусы гепатитов A, B, C, D и E.

Во всем мире в 2015 году гепатитом А были заражены около 114 миллионов человек, хроническим гепатитом B – около 343 миллионов человек, а хроническим гепатитом C – около 142 миллионов.

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