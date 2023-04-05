В Минздраве заявили: количество курильщиков в Украине снизилось на 36% за последние несколько лет

Украинцы стали курить меньше. Тем не менее, все больше молодежи переходит на электронные сигареты. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, пишут "Комментарии".



Большинство молодежи переходят на электронные сигареты

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"С 2008 по 2020 год в Украине количество курильщиков снизилось на 36% процентов. Но многие дети и подростки перешли на электронные сигареты", — отмечает Кузин.

По словам главного санитарного врача Украины, показатель потребления электронных сигарет детьми и подростками – на сегодняшний день достаточно высок. Он составляет 18,2%.

"По прогнозам ВОЗ, к 2025 году мы должны достичь снижения распространенности употребления табака еще на 25,9%, но понимаем, что из-за полномасштабной войны, скорее всего, этого показателя не достигнем", — резюмировал врач.

В Минздраве отмечают, что вскоре соответствующие органы на законном уровне будут иметь весомые рычаги влияния, которые усилят контроль за оборотом табачных изделий.

Ведь пока, если говорить о рекламе вейпов – она до сих пор не урегулирована. Несмотря на то, что с июля текущего года норма закона запретит рекламу е-сигарет.

Остается и откровенная демонстрация сигарет в точках продаж. Хотя, как объясняют в Министерстве здравоохранения – с 2012 года в Украине запрещено большинство форм рекламы табачных изделий .

Напомним, "Комментарии" писали, в Украине изменились цены на сигареты: сколько придется платить курильщикам.

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