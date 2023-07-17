В провинции Кена на юго-востоке Египта около 70 человек заразились неизвестной болезнью. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Минздрав страны.

Пирамиды - один из главных символов Египта

Как сообщается, 67 жителей села Эль-Аликат почувствовали лихорадку и сильную усталость. Кроме этого, они страдают тошнотой, рвотой и болью в теле.

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В Минздраве Египта сообщили, что такие симптомы указывают на различные заболевания, в том числе инфекции, переносимые комарами. Сейчас врачи осматривают больных и собирают образцы для анализа. О случаях госпитализации в настоящее время неизвестно.

Жителей Эль-Аликаты призывали не паниковать. Египтян попросили закрыть все емкости с водой, чтобы предотвратить заболевания, переносчиками которых являются комары. Также дважды в день деревню будут опрыскивать для борьбы с этими насекомыми.

По сообщениям СМИ, симптомы болезни похожи на лихорадку денге.

Между тем, Лукашенко заявил о фактах геноцида: не в Украине. В противоположность заявлениям Украины и ее западных союзников о фактах геноцида со стороны России, союзник Путина стал вспоминать военные преступления Второй мировой.

Европа решительно осудила действия России, отметив, что это "циничный шаг" и "совершенно аморально". Европейские политики критически реагируют на решение Кремля выйти из зерновых соглашений.

А СМИ узнали, готов ли ЕС к присоединению Украины. Журналисты отмечают, что если кто-то думает, что путь Киева в НАТО тяжелый, то следует подождать и увидеть его борьбу за вступление в ЕС.

"Это резко контрастирует с ЕС и его заявлениями о членстве Украины. Если вы думаете, что путь Украины в НАТО — это борьба, подождите, что произойдет, когда приблизится вступление Украины в ЕС", — написало издание.

