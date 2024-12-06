Ученые в США назвали всего одну привычку, которая поможет вам сэкономить кучу денег на врачах

Каждый из нас, если почувствует проблемы со здоровьем, сразу же тратит огромные средства на лекарства и врачей. Оказывается, существует одна привычка, которая поможет вам сэкономить кучу денег и не тратиться на медицинские услуги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CBS News".

Спорт. Фото: из открытых источников

Отмечается, что исследователи из Baptist Health South Florida обнаружили, что люди, занимавшиеся спортом в течение 30 минут 5 дней в неделю, тратили меньше на медицинские счета, чем те, кто этого не делал.

Ученые проанализировали данные национального опроса 2012 года, включавшего 26 000 человек в возрасте от 18 лет. У некоторых были сердечно-сосудистые заболевания — ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, проблемы с сердечным ритмом и заболевания периферических артерий, а у других нет. Среди участников опроса, у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний, ученые классифицировали тех, кто имеет факторы риска для этого, включая гипертонию, диабет, высокий уровень холестерина, курение и ожирение.

Ученые подсчитали, сколько людей следовали рекомендованным указаниям по физической активности, то есть более 30 минут умеренных или интенсивных упражнений по крайней мере пять раз в неделю.

Они обнаружили, что примерно одна треть пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также около половины группы без сердечно-сосудистых заболеваний.

Медицинские расходы также были подсчитаны для каждого лица, включая пребывание в больнице, отпускаемые по рецепту лекарства и медицинские принадлежности, амбулаторное посещение кабинета врача и другие медицинские приемы, посещение отделения неотложной помощи, визиты к стоматологу, проверке зрения и медицинскую помощь на дому.

Люди, которые занимались регулярными физическими упражнениями как в группе сердечно-сосудистых заболеваний, так и в группе без заболеваний сердца, тратили меньше на медицинские счета по сравнению с людьми, которые не следовали рекомендованным указаниям по физическим упражнениям.

В США пациенты с сердечными заболеваниями снизили расходы по здравоохранению в среднем на 2500 долларов в год, если они регулярно занимались спортом.

Те, у кого нет сердечных заболеваний и нет более одного фактора риска, сокращают примерно 500 долларов в год со своих счетов за лечение, если они занимаются спортом.

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