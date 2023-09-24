Три величайших мифа о простуде, в которые мы до сих пор верим

Заложенность носа, насморк, кашель, головные боли и раздражение горла. Это хорошо известные симптомы простуды, которая чаще всего приходит в холодное время. У каждого есть свои собственные методы лечения, от чаев и натуральных средств до горячих ванн и лекарств. Однако существует много пристрастных мыслей о простуде. Вот самые большие мифы, которым не стоит верить.

Три величайших мифа о простуде. Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук из США Наташа Бхуян рассказала, какие мифы о простуде чаще всего встречала в своей практике.

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Антибиотики вылечат простуду

Самое распространенное, что американский медик слышит от своих пациентов это то, что им нужны антибиотики для лечения от простуды. Наташа Бхуян объясняет, что антибиотики используются для бактериальных инфекций, а простуда вызвана вирусами. Поэтому антибиотики не дадут никакого результата против простуды.

Вакцинация от гриппа может вызвать простуду

Доктор медицинских наук объясняет, что такое утверждение ошибочно.

"Вакцина против гриппа не может вызвать простуду или грипп, и это самый лучший способ защитить себя от гриппа", — утверждает Наташа Бхуян.

Медик объясняет, что вакцина содержит убитый или ослабленный штамм вируса, не вызывающий простуды. По ее словам, если вы чувствуете себя больными после прививки, то вероятно подхватили вирус непосредственно до или после вакцинации.

Народные средства вылечат простуду

Врач развенчивает популярный миф и указывает, что традиционные средства могут облегчить симптомы простуды, в частности такие как заложенность и кашель, однако они не являются лекарством. По словам Бхуян, единственное, что может вылечить простуду – это ваша иммунная система. Медик предлагает поддерживать иммунную систему крепкой благодаря здоровому питанию, физическим упражнениям, достаточным отдыхом и указывает на регулярное мытье рук.

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