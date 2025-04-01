Тревожный сигнал среди ночи: что может указывать на развитие слабоумия

Деменция – это не просто возрастные проблемы с памятью, а серьезное нарушение работы мозга, влияющее на когнитивные способности и повседневную жизнь. Ученые обнаружили, что одним из первых признаков этого заболевания могут быть частые ночные кошмары.

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Исследование Бирмингемского университета показало, что люди, регулярно страдающие от ужасных сновидений, имеют повышенный риск развития деменции в будущем. Особенно это касается лиц старше 60 лет.

"Наши данные свидетельствуют, что ночные кошмары могут являться ранним маркером нейродегенеративных изменений в мозге", – отмечает доктор Абидими Отайку, руководитель исследования.

Ученые выдвигают несколько гипотез по поводу связи ночных кошмаров с деменцией:

· Проблемы с мозговыми структурами – нарушения в работе лобных и височных частей мозга могут способствовать как кошмарам, так и когнитивным расстройствам.

· Сбои в регуляции сна – изменения в снах могут быть одним из ранних сигналов дегенеративных процессов.

· Хронический стресс – ужасающие сны повышают уровень стресса, что отрицательно сказывается на здоровье мозга.

Другие ночные симптомы, которые могут указывать на деменцию

Кроме кошмаров, следует обратить внимание на следующие проявления:

· Дезориентация ночью – человек может проснуться, не понимая, где он находится.

· Внезапные пробуждения с паникой сопровождаются сильным страхом или агрессией.

· Нарушение сна – бессонница или частые пробуждения могут являться сигналом когнитивных расстройств.

· Ночное блуждание – человек встает с постели и может даже выходить из дома безотчетно.

Если вы или ваши родные замечаете частые ночные ужасы и прочие расстройства сна, следует проконсультироваться с врачом. Раннее выявление деменции позволяет замедлить ее развитие и улучшить качество жизни.

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