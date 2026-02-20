logo

ТОП смертельных заболеваний, которые трудно диагностировать на ранних стадиях
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП смертельных заболеваний, которые трудно диагностировать на ранних стадиях

Названы смертельные болезни, которые трудно диагностировать на ранних стадиях

20 февраля 2026, 17:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В целом развитие современной медицины позволяет относительно быстро диагностировать разные заболевания. Однако некоторые смертельные болезни до сих пор трудно обнаружить на ранних стадиях. Проблема в том, что симптомы заболеваний часто маскируются под менее серьезные проблемы, а это приводит к более позднему обращению к врачам.

ТОП смертельных заболеваний, которые трудно диагностировать на ранних стадиях

Лечение. Иллюстративное фото

Смертельные болезни, которые трудно обнаружить на ранних стадиях

Одним из самых сложных для диагностики называют рак поджелудочной железы. Болезнь развивается почти бессимптомно, а первые проявления часто напоминают проблемы пищеварения. Сильные боли и резкая потеря веса возникают только на поздних стадиях.

К категории "молчаливых" болезней относится рак яичников. Симптомы, такие как вздутие живота или легкий дискомфорт, часто игнорируются или приписываются другим состояниям. Это приводит к тому, что диагноз устанавливается уже тогда, когда опухоль распространилась.

Рак лёгких является одной из ведущих причин смертности в мире. Его ранние проявления могут выглядеть как обычный кашель или усталость.

Рак печени часто развивается на фоне хронических заболеваний, таких как гепатит или цирроз. Симптомы в начале почти отсутствуют, а первые признаки появляются тогда, когда опухоль уже достигла больших размеров.

Рак почек тоже сложно обнаружить на ранних стадиях. Он может протекать бессимптомно, а первые проявления, такие как кровь в моче или боль в пояснице, возникают только тогда, когда опухоль уже значительно разрослась.

Кроме онкологических заболеваний, к смертельным и сложным для ранней диагностики относятся сердечно-сосудистые заболевания. Ишемическая болезнь сердца и инсульт часто развиваются постепенно, первые признаки могут быть незаметными. Люди нередко игнорируют легкую боль в груди или головные боли, что приводит к тяжелым последствиям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие факторы повышают риск инсульта.




