Топ смертельных вирусов, которые могут "убить" мгновенно

Вирусы являются одними из опасных патогенов, которые могут вызвать серьезные заболевания и даже смерть. Некоторые из них настолько агрессивны, что могут убить человека за очень короткое время, сообщает портал "Комментарии"

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Марбургский вирус является одним из самых опасных в мире. Он вызывает геморрагическую лихорадку, сопровождающуюся высокой температурой, кровотечениями из слизистых, кожи и внутренних органов. Смертность от этого вируса может достигать 90%, что делает его чрезвычайно смертельным. Вирус передается через контакт с инфицированным животным или людьми, а также через биологические жидкости.

Вирус Эбола также вызывает геморрагическую лихорадку и обладает очень высокой смертностью, которая может достигать 90%. Первые вспышки этого вируса были зафиксированы в 1976 году в Судане и Демократической Республике Конго. Вирус передается через контакт с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Симптомы включают высокую температуру, слабость, мышечные боли, головные боли и, в конечном счете, внутренние и внешние кровотечения.

Бешенство является одним из старейших известных вирусов, который может быть смертельным без своевременного лечения. Вирус передается через укусы инфицированных животных, таких как собаки, летучие мыши или лисы. Симптомы включают лихорадку, головную боль, чрезмерное слюнотечение, мышечные спазмы и паралич. Без немедленного введения вакцины после укуса бешенство почти всегда приводит к смерти.

Хотя грипп обычно не считается смертельным, некоторые его штаммы могут быть чрезвычайно опасны. К примеру, пандемия "испанского гриппа" 1918 года унесла жизни миллионов людей по всему миру. Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем и может вызвать серьезные осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей.

Вирус Денге передается через укусы инфицированных комаров и вызывает лихорадку Денге, которая может оказаться смертельной в тяжелых случаях. Симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах, сыпь и кровотечения. В тяжелых случаях может развиться геморрагическая лихорадка Денге, которая может привести к шоку и смерти.

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