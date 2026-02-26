ТОП ранних симптомов заболеваний легких, которые часто игнорируют

Легкие обеспечивает поставки кислорода ко всем клеткам тела и выведение углекислого газа, что делает их чрезвычайно важным органом. Болезни легких могут развиваться незаметно, однако при первых симптомах следует обратиться за медицинской помощью. Ранние симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, включая хронические обструктивные болезни легких, астму или даже рак.

Проблемы с легкими. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов заболеваний легких:

Хронический кашель – опасным сигналом считается продолжительность кашля свыше восьми недель. Люди часто воспринимают кашель как следствие простуды или аллергии, но они могут быть первым признаком серьезных патологий. Особенно опасен кашель, сопровождающийся выделением мокроты или крови.

Одышка, проявляющаяся даже при небольших физических нагрузках. Люди считают это состояние естественным следствием старения или низкой физической активности. Однако это может сигнализировать о нарушении работы дыхательной системы.

Боль в груди – может ощущаться тупой или острой, усиливаться во время кашля или глубокого вдоха. Часто этот симптом путают с сердечными проблемами, но он нередко связан с легочными заболеваниями.

Хрипы, изменение голоса или постоянная охриплость – сигналы воспалительных процессов или опухолевые изменения. Регулярные инфекции дыхательных путей, повторяющиеся несколько раз в год, также тревожным сигналом.

Неожиданная потеря веса – это может быть признаком серьезных патологий, включая онкологические, если вес уменьшается без видимых причин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ранние симптомы заболеваний печени часто игнорируют.



