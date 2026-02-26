logo

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение ТОП ранних симптомов заболеваний легких, которые часто игнорируют
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП ранних симптомов заболеваний легких, которые часто игнорируют

Ранние симптомы заболеваний легких, которые часто игнорируют

26 февраля 2026, 17:38
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Легкие обеспечивает поставки кислорода ко всем клеткам тела и выведение углекислого газа, что делает их чрезвычайно важным органом. Болезни легких могут развиваться незаметно, однако при первых симптомах следует обратиться за медицинской помощью. Ранние симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, включая хронические обструктивные болезни легких, астму или даже рак.

ТОП ранних симптомов заболеваний легких, которые часто игнорируют

Проблемы с легкими. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов заболеваний легких:

Хронический кашель – опасным сигналом считается продолжительность кашля свыше восьми недель. Люди часто воспринимают кашель как следствие простуды или аллергии, но они могут быть первым признаком серьезных патологий. Особенно опасен кашель, сопровождающийся выделением мокроты или крови.

Одышка, проявляющаяся даже при небольших физических нагрузках. Люди считают это состояние естественным следствием старения или низкой физической активности. Однако это может сигнализировать о нарушении работы дыхательной системы.

Боль в груди – может ощущаться тупой или острой, усиливаться во время кашля или глубокого вдоха. Часто этот симптом путают с сердечными проблемами, но он нередко связан с легочными заболеваниями.

Хрипы, изменение голоса или постоянная охриплость – сигналы воспалительных процессов или опухолевые изменения. Регулярные инфекции дыхательных путей, повторяющиеся несколько раз в год, также тревожным сигналом.

Неожиданная потеря веса – это может быть признаком серьезных патологий, включая онкологические, если вес уменьшается без видимых причин.

Неожиданная потеря веса – это может быть признаком серьезных патологий, включая онкологические, если вес уменьшается без видимых причин.




