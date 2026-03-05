logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение ТОП ранних симптомов смертельных болезней горла, которые часто игнорируют
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП ранних симптомов смертельных болезней горла, которые часто игнорируют

Какие ранние симптомы смертельных заболеваний горла часто игнорируют

5 марта 2026, 13:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Горло называют одной из самых уязвимых частей организма. Именно здесь часто проявляются первые признаки опасных инфекционных заболеваний. Однако проблема в том, что многие недооценивают симптомы, объясняют их обычной простудой. Однако они могут сигнализировать о серьезных патологиях даже к серьезным последствиям.

ТОП ранних симптомов смертельных болезней горла, которые часто игнорируют

Заболевания горла. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов смертельных болезней горла, о которых следует знать:

Сильная боль в горле, которая не проходит в течение нескольких дней, — сигнализирует об опасных инфекциях. Длительное затрудненное глотание может свидетельствовать о бактериальной инфекции, способной вызвать абсцесс в миндалинах. Если вовремя не лечить, инфекция может распространиться дальше, затрудняя дыхание и вызывая истощение организма.

Появление серой или беловатой пленки на миндалинах может сигнализировать о развитии дифтерии. Она возникает в течение нескольких дней после инфицирования. Среди других симптомов заболевания – высокая температура, затрудненное дыханием и кашель. В тяжелых случаях токсины бактерии поражают сердце и нервную систему, что может привести к летальному исходу.

Сухость, жжение и постоянное раздражение в горле могут сигнализировать о хроническом фарингите. Это потенциальный сигнал о длительном воспалении, которое может стать основой для развития серьезных осложнений.

Постоянный неприятный запах изо рта, увеличение лимфатических узлов на шее и чувство инородного тела в горле. Эти проявления могут являться сигналом не только инфекций, но и онкологических процессов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранние симптомы болезней поджелудочной, которые часто игнорируют.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости