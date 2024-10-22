Топ неизлечимых болезней, медленно разрушающих организм

Неизлечимые болезни являются одной из самых больших угроз для здоровья человека. Они постепенно разрушают организм, снижая качество жизни и сокращая его продолжительность, сообщает портал "Комментарии".



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Сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца и инсульт, являются ведущими причинами смерти в мире. По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца является причиной 13% всех смертей в мире. Эти заболевания связаны с накоплением жировых отложений в стенках артерий, что приводит к их сужению и ограничению кровотока к сердцу и мозгу. Это может вызвать сердечный приступ или инсульт, что часто приводит к смерти или серьезным осложнениям.

Рак является одной из самых страшных заболеваний, которая может поразить любую часть тела. По данным ВОЗ, рак является причиной 9,3 млн смертей ежегодно. Рак возникает из-за неконтролируемого роста аномальных клеток, которые могут распространяться на другие части тела. Лечение рака часто сложное и дорогостоящее, а во многих случаях болезнь остается неизлечимой, особенно на поздних стадиях.

Хронические респираторные заболевания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и астма также являются одними из ведущих причин смерти. По данным ВОЗ, ХОБЛ является причиной 4,1 млн смертей ежегодно. Эти заболевания характеризуются ограничением воздушного потока в легких, что затрудняет дыхание и снижает качество жизни пациентов.

Диабет является еще одной неизлечимой болезнью, медленно разрушающей организм. По данным ВОЗ, диабет является причиной 2 миллионов смертей ежегодно. Диабет возникает из-за нарушения выработки или использования инсулина, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Это может привести к серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, слепота и ампутация конечностей.

Альцгеймер и другие формы деменции являются одними из самых распространенных неизлечимых заболеваний среди пожилых людей. По данным ВОЗ, деменция является причиной 1,8 млн смертей ежегодно. Эти заболевания характеризуются постепенной утратой памяти, мышления и способности выполнять повседневные задачи. Они значительно снижают качество жизни пациентов и семей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие симптомы указывают на развитие рака.

