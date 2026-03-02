ТОП-10 опасных симптомов, которые сигнализирую о болезнях сердца

Исследования заболеваний сердца шокировали — обнаружили, что, по крайней мере, один из 10 опасных симптомов испытывала половина людей.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиолог-консультант Королевского фонда свободной лондонской Национальной службы здравоохранения Атим Бакхай предупредил, что якобы не угрожающие симптомы, такие как потливость при легких физических нагрузках, тошнота с болью в груди и усталость после пробуждения, могут сигнализировать о серьезных проблемах с сердцем, пишет издание Мirror. Также об угрозе сигнализируют такие сигналы, как тяжесть в руке при физической нагрузке, одышка при подъеме по лестнице и частые дополнительные или пропущенные сердцебиения.

Доктор Бакхай объяснил, что взрослые со здоровым сердцем могут пробежать два пролета лестницы, не задыхаясь, и комфортно задерживать дыхание в течение 20 секунд.

"Кардиолог подчеркнул, что сердечные заболевания могут поражать людей всех возрастов, особенно после Covid, поскольку вирус может поражать сердце", — цитирует слова доктора издания.

Врач назвал 10 самых распространенных симптомов, которые сигнализируют о болезнях сердца: головокружение при быстром вставании,

одышка,

трудности при наклоне,

сердцебиение,

сжатие в груди,

боль в руке,

трудности при вставании,

дискомфорт в груди,

отек ног,

частые дополнительные или пропущенные сердцебиения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что витамин D жизненно важен для организма, однако чрезмерная доза может нанести значительный вред сердцу и почкам. Рекомендованная доза – 400 международных единиц витамина D в день. Однако превысить рекомендуемую дозу относительно легко, поскольку безрецептурные добавки часто содержат от 800 до 1000 МЕ.



