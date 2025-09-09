Только 20 секунд помогут сохранить зрение: врачи поразили необычным лайфхаком

Продолжительная работа за экраном компьютера или смартфона может приводить к нагрузке на глаза, сухости, размытому зрению и даже головным болям. Один простой прием, который занимает всего 20 секунд, может помочь уменьшить цифровую усталость глаз. Этот метод легко применить где угодно — дома, на работе или в пути.

Чем вредно долгое пребывание перед экраном

Когда вы долго смотрите на экран, частота моргания снижается почти на 60%, поэтому глаза становятся сухими, раздраженными и усталыми. Кроме того, синий свет с экранов может отрицательно влиять на сон, нарушая циркадные ритмы и вызывать общий дискомфорт в зоне глаз.

Признаки цифрового перенапряжения зрения, по данным Mayo Clinic:

· сухость, зуд или жжение в глазах

· размытый или двойной зрения

· головная боль

· боль в шее и плечах

· проблемы с концентрацией

· чувствительность к свету

· усталость и трудности с тем, чтобы держать глаза открытыми

Метод 20-20-20: быстрое расслабление для глаз

Прием 20-20-20 – это эффективная техника для снижения зрительной нагрузки при работе с экранами. Он работает очень просто. Каждые 20 минут смотрите на объект, расположенный в 6 метрах (20 футов) от вас в течение 20 секунд

Это позволяет расслабить глазные мышцы, уменьшить сухость, размытое зрение, головную боль и напряжение в шее и плечах.

Дополнительные советы по защите глаз:

· Часто моргание – это естественный способ увлажнения глаз

· Избегайте ярких бликов на экране – используйте мягкое, косвенное освещение.

· Держите монитор на расстоянии вытянутой руки (~50 см), чуть ниже уровня глаз

· Установите яркость экрана так, чтобы она соответствовала освещению в комнате.

