Только 20 секунд помогут сохранить зрение: врачи поразили необычным лайфхаком

Продолжительная работа за экраном компьютера или смартфона может приводить к нагрузке на глаза, сухости, размытому зрению и даже головным болям. Один простой прием, который занимает всего 20 секунд, может помочь уменьшить цифровую усталость глаз. Этот метод легко применить где угодно — дома, на работе или в пути.
Чем вредно долгое пребывание перед экраном
Когда вы долго смотрите на экран, частота моргания снижается почти на 60%, поэтому глаза становятся сухими, раздраженными и усталыми. Кроме того, синий свет с экранов может отрицательно влиять на сон, нарушая циркадные ритмы и вызывать общий дискомфорт в зоне глаз.
Признаки цифрового перенапряжения зрения, по данным Mayo Clinic:
· сухость, зуд или жжение в глазах
· размытый или двойной зрения
· головная боль
· боль в шее и плечах
· проблемы с концентрацией
· чувствительность к свету
· усталость и трудности с тем, чтобы держать глаза открытыми
Метод 20-20-20: быстрое расслабление для глаз
Прием 20-20-20 – это эффективная техника для снижения зрительной нагрузки при работе с экранами. Он работает очень просто. Каждые 20 минут смотрите на объект, расположенный в 6 метрах (20 футов) от вас в течение 20 секунд
Это позволяет расслабить глазные мышцы, уменьшить сухость, размытое зрение, головную боль и напряжение в шее и плечах.
Дополнительные советы по защите глаз:
· Часто моргание – это естественный способ увлажнения глаз
· Избегайте ярких бликов на экране – используйте мягкое, косвенное освещение.
· Держите монитор на расстоянии вытянутой руки (~50 см), чуть ниже уровня глаз
· Установите яркость экрана так, чтобы она соответствовала освещению в комнате.
