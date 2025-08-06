Тихий паразит: миллионы людей заражены микробом, ломающим психику

Ученые бьют тревогу: паразит Toxoplasma gondii, который часто попадает в организм человека из-за контакта с котами, проявляет способность влиять на работу мозга и поведенческие реакции. По данным исследователей, инфицированным может быть до 60% людей в мире — при этом большинство даже не догадываются о наличии паразита в организме.

Паразит, передающийся через кошек

Особую тревогу вызывает тот факт, что паразит способен влиять на выработку дофамина — нейромедиатора, отвечающего за удовлетворение, мотивацию и эмоциональные импульсы. Изменение его уровня может провоцировать агрессию, импульсивные поступки, повышенную сексуальную активность и даже склонность к рискованному поведению.

Пока эти эффекты на людях не имеют четко доказанной причинно-следственной связи, однако эксперименты на мышах показали впечатляющие результаты: зараженные грызуны теряли страх перед котами, становились смелее и активнее. У людей паразит также может оказывать влияние на участки мозга, связанные с реакциями на угрозу и самоконтроль.

Паразит попадает в организм из-за плохо обработанного мяса, зараженной воды или контакта с кошачьими экскрементами. В большинстве случаев инфекция протекает без симптомов, однако уязвимыми остаются люди с ослабленным иммунитетом, новорожденные и беременные женщины. В таких группах токсоплазмоз может приводить к тяжелым осложнениям.

Хотя риск для здоровья в целом невелик, ученые призывают обратить внимание на потенциальное влияние паразита на психоэмоциональное состояние человека. Ранее Toxoplasma gondii уже связывали с повышенным риском шизофрении, депрессии и расстройств настроения, но исследования продолжаются.

Специалисты напоминают о важности соблюдения гигиены при уборке животных, тщательной термообработке мяса и регулярных ветеринарных осмотров домашних любимцев.

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