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Тайна долголетия от кардиолога: одну вещь должен знать каждый

Кардиолог Рохин Фрэнсис подчеркнул, что каждый взрослый должен знать свое АД и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

сегодня, 12:20
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Клименко Елена

Регулярное измерение пульса позволяет отслеживать состояние сердца и выявлять возможные проблемы. Кардиолог объяснил, какие показатели следует придерживаться для здоровой и долгой жизни. Об этом сообщает сайт Daily Express.

Тайна долголетия от кардиолога: одну вещь должен знать каждый

Фото: 24 Канал

Почему важно измерять пульс

Кардиолог Рохин Фрэнсис подчеркнул, что каждый взрослый должен знать свое АД и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

Низкая частота сердечных сокращений свидетельствует о здоровом сердце и меньшей нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Это может замедлить метаболизм и задержать процесс старения.

Частота сердечных сокращений в покое должна составлять от 60 до 100 ударов в минуту, хотя этот диапазон может варьировать в зависимости от возраста, образа жизни и общего состояния здоровья.

Если частота сердечных сокращений опускается ниже 60 ударов в минуту, это может свидетельствовать о требующей медицинской помощи брадикардии, хотя у спортсменов это может быть нормой.

С другой стороны, тахикардия, когда частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту в покое, может свидетельствовать о наличии болезней. Для определения частоты сердечных сокращений можно использовать монитор или просто проверить пульс и сосчитать количество ударов в минуту.

"Перед измерением сядьте неподвижно в течение 5-10 минут, чтобы убедиться, что ваше сердце спокойно", — рекомендует медик.

Как правильно измерить пульс

Удобные места для измерения пульса:

·       на запястье (лучевая артерия): положите два пальца (указательный и средний) на внутреннюю часть запястья, чуть ниже основания большого пальца.

·          на шее (сонная артерия): приложите пальцы к боковой части шеи, рядом с гортанью.

·          на виске или локтевом сгибе: подходит для детей или в особых случаях.

Чтобы считать удары:

·          легко нажмите, чтобы почувствовать пульсацию.

·          сосчитайте удары за 60 секунд или за 30 секунд и умножьте на 2.

·          для точности измеряйте пульс в состоянии покоя, желательно в одно и то же время суток.

·          Лучшее время для измерения пульса:

·          утром, сразу после пробуждения.

·          до и после физических нагрузок.

·          при ощущении головокружения или слабости.

Портал "Комментарии" писал, что повышенное АД — это не только неприятное ощущение, но и серьезный сигнал для организма о потенциальных угрозах, таких как инсульт, инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания.



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