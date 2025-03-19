Сжимает сердце: о каких болезнях может сигнализировать симптом

Ощущение боли в сердце очень тревожным симптомом. Врачи советуют не оставлять такие симптомы без внимания. Боли в сердце могут носить локализованный характер, в небольшой зоне или расплываться по всему периметру грудной клетки.

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Сразу определить, о чем свидетельствует боль в сердце, невозможно, ведь такой симптом появляется при следующих болезнях:

стенокардии,

миокардита,

кардиомиопатии,

гипертонический криз,

пороки сердца,

перикардита,

ишемической болезни сердца,

эмболии легочной артерии,

аневризмы аорты.

И это не полный список угроз. Различается и характер сердечной боли:

Вы можете чувствовать боль за давящей грудиной или жжет.

Испытывать сдавливание или тяжесть в груди.

Вам может быть трудно дышать из-за боли.

Сердечную боль может отдавать в руку, шею, челюсть, кончики пальцев, иногда спину или живот.

Сердечная боль может сопровождаться аритмией.

Во всех этих случаях необходимо понимать, что посредством боли организм сигнализирует о нарушениях в работе сердца.

Следует отметить, что боли в сердце могут сигнализировать не только о проблемах с сердцем, но и с другими органами. Врачи назвали 3 причины боли в области сердца, вызванные нарушениями в других органах:

Изжога. Во время изжоги люди часто испытывают жжение за грудиной и симптоматически определяют такую боль как сердечную. Как правило, изжога начинается после приема антацидов – препаратов, которые нейтрализуют соляную кислоту в желудке. Если вы часто чувствуете изжогу, рекомендуем обратиться к гастроэнтерологу.

Межпозвоночная грыжа. Такое нарушение также иногда сопровождается болью за грудиной. Для него характерно усиление боли при движении или глубоком вдохе. В таком случае также следует обратиться к специалисту.

Спонтанный пневмоторакс. Такое нарушение также может сопровождаться острой болью в груди с затруднением дыхания. В таком случае необходимо обратиться к специалисту и произвести рентген легких.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о привычке, которая убивает сердце.



