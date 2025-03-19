Сжимает сердце: о каких болезнях может сигнализировать симптом

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Кречмаровская Наталия
Ощущение боли в сердце очень тревожным симптомом. Врачи советуют не оставлять такие симптомы без внимания. Боли в сердце могут носить локализованный характер, в небольшой зоне или расплываться по всему периметру грудной клетки.
Иллюстративное фото
Сразу определить, о чем свидетельствует боль в сердце, невозможно, ведь такой симптом появляется при следующих болезнях:
стенокардии,
миокардита,
кардиомиопатии,
гипертонический криз,
пороки сердца,
перикардита,
ишемической болезни сердца,
эмболии легочной артерии,
аневризмы аорты.
И это не полный список угроз. Различается и характер сердечной боли:
Вы можете чувствовать боль за давящей грудиной или жжет.
Испытывать сдавливание или тяжесть в груди.
Вам может быть трудно дышать из-за боли.
Сердечную боль может отдавать в руку, шею, челюсть, кончики пальцев, иногда спину или живот.
Сердечная боль может сопровождаться аритмией.
Во всех этих случаях необходимо понимать, что посредством боли организм сигнализирует о нарушениях в работе сердца.
Следует отметить, что боли в сердце могут сигнализировать не только о проблемах с сердцем, но и с другими органами. Врачи назвали 3 причины боли в области сердца, вызванные нарушениями в других органах:
Изжога. Во время изжоги люди часто испытывают жжение за грудиной и симптоматически определяют такую боль как сердечную. Как правило, изжога начинается после приема антацидов – препаратов, которые нейтрализуют соляную кислоту в желудке. Если вы часто чувствуете изжогу, рекомендуем обратиться к гастроэнтерологу.
Межпозвоночная грыжа. Такое нарушение также иногда сопровождается болью за грудиной. Для него характерно усиление боли при движении или глубоком вдохе. В таком случае также следует обратиться к специалисту.
Спонтанный пневмоторакс. Такое нарушение также может сопровождаться острой болью в груди с затруднением дыхания. В таком случае необходимо обратиться к специалисту и произвести рентген легких.
Напомним, что портал "Комментарии" писал о привычке, которая убивает сердце.
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