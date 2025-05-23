Стоматолог назвала симптом, который нельзя игнорировать: будут серьезные осложнения

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Кравцев Сергей
Если болит зуб – это первый сигнал вашего организма, что нужно решать проблему. Игнорирование таких симптомов может привести к серьезным осложнениям.
Зубная боль. Фото из открытых источников
Стоматолог Дипа Чопра рассказала, что обычная зубная боль может иметь серьезные последствия для здоровья, если ее игнорировать.
В частности, если зубная боль сопровождается воспалением зуба и отеком, то следует как можно скорее обратиться к врачу. Если не лечить, то это может привести к потере зуба, инфекциям или абсцессам, которые могут распространиться по всему телу.
Нелеченые зубные инфекции часто провоцируют абсцессы – гнойные очаги вокруг пораженного зуба, которые могут усиливать боль и вызывать отек.
Любая зубная боль, которая затягивается на длительное время или усиливается, может привести к необратимым повреждениям вокруг зубов, десен или челюстной кости. Как только повреждение достигает определенной точки, его обычно невозможно восстановить, и в некоторых случаях удаление зуба может быть необходимым.
Сепсис появляется, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, что приводит к распространенному воспалению, повреждению тканей и в тяжелых случаях к отказу органов.
Поэтому попытка сэкономить время или деньги, откладывая лечение, на самом деле может привести к более инвазивным и дорогостоящим процедурам позже, таким как лечение корневых каналов, операции или имплантация.
Врач также советует определить тип боли – тупая, резкая или интенсивная. Это поможет быстрее выяснить причину и начать лечение.
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