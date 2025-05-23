Стоматолог назвала симптом, который нельзя игнорировать: будут серьезные осложнения

Если болит зуб – это первый сигнал вашего организма, что нужно решать проблему. Игнорирование таких симптомов может привести к серьезным осложнениям.

Зубная боль. Фото из открытых источников

Стоматолог Дипа Чопра рассказала, что обычная зубная боль может иметь серьезные последствия для здоровья, если ее игнорировать.

В частности, если зубная боль сопровождается воспалением зуба и отеком, то следует как можно скорее обратиться к врачу. Если не лечить, то это может привести к потере зуба, инфекциям или абсцессам, которые могут распространиться по всему телу.

"Бактерии от инфекций, зубных абсцессов или заболеваний десен могут распространиться на другие части тела, что может вызвать серьезные заболевания, такие как сепсис или инфекции челюсти, шеи или даже мозга", — сказала медик.

Нелеченые зубные инфекции часто провоцируют абсцессы – гнойные очаги вокруг пораженного зуба, которые могут усиливать боль и вызывать отек.

Любая зубная боль, которая затягивается на длительное время или усиливается, может привести к необратимым повреждениям вокруг зубов, десен или челюстной кости. Как только повреждение достигает определенной точки, его обычно невозможно восстановить, и в некоторых случаях удаление зуба может быть необходимым.

Сепсис появляется, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, что приводит к распространенному воспалению, повреждению тканей и в тяжелых случаях к отказу органов.

Поэтому попытка сэкономить время или деньги, откладывая лечение, на самом деле может привести к более инвазивным и дорогостоящим процедурам позже, таким как лечение корневых каналов, операции или имплантация.

Врач также советует определить тип боли – тупая, резкая или интенсивная. Это поможет быстрее выяснить причину и начать лечение.

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