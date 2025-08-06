Стало известно, сколько на самом деле можно безопасно жевать жвачку

Жевательные резинки давно стали привычной частью нашей жизни, помогая бороться с неприятным запахом изо рта и иногда даже сбавлять стресс. Но многие не задумываются над тем, как долго безопасно можно жевать жвачку. Ответ на этот вопрос предоставили стоматологи и эксперты Riverwalk Dental and Orthodontics.

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По статистике Бюро переписи населения США, средний американец ежегодно потребляет около 680 граммов жевательной резинки. Для многих жвачка является неотъемлемым атрибутом еще с детства, когда мы любили сладкие конфеты, и до взрослого возраста, когда жевание может служить способом снять напряжение.

Некоторые неофициальные исследования свидетельствуют, что жевание жвачки имеет определенные пользы для организма: улучшает память, тренирует челюсть, стимулирует работу мышц лица. Однако, чтобы это действительно приносило пользу, важно выбирать резинки без сахара. Постоянное жевание сладких жевательных резинок может привести к кариесу и зубной боли, а чрезмерное потребление даже безсахарных жвачек способно вызвать проблемы с пищеварением.

У экспертов есть объяснение: бессахарные жвачки часто содержат сорбит – подсластитель, который может иметь побочные эффекты при чрезмерном использовании. Также стоит отметить, что если пожевать жвачку за 30 минут до еды, ощущение сытости может снизить аппетит, что в некоторых случаях приводит к дефициту калорий и потере веса.

Жвачки с определенными компонентами, например оскидом титана, помогают отбелить зубы, тогда как резинки с большим количеством подсластителей могут покидать желтый налет. Кроме того, регулярное жевание активирует восемь мышц лица и шеи, помогая формировать линию челюсти и уменьшать двойной подбородок.

Стоматологи советуют не превращать жевание в постоянную привычку. Оптимально – одна жвачка в день или периодическое использование несколько раз в неделю. Если ежедневное жевание стало привычкой, важно тщательно ухаживать за зубами: чистить их кистью и нитью, использовать ополаскиватели и ограничивать потребление сладостей.

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