logo

BTC/USD

114166

ETH/USD

3597.25

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Стало известно, сколько на самом деле можно безопасно жевать жвачку
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько на самом деле можно безопасно жевать жвачку

Даже жевание безсахарных жевательных резинок требует осторожности, поскольку частое использование резинок может способствовать кариесу и зубной боли.

6 августа 2025, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Жевательные резинки давно стали привычной частью нашей жизни, помогая бороться с неприятным запахом изо рта и иногда даже сбавлять стресс. Но многие не задумываются над тем, как долго безопасно можно жевать жвачку. Ответ на этот вопрос предоставили стоматологи и эксперты Riverwalk Dental and Orthodontics.

Стало известно, сколько на самом деле можно безопасно жевать жвачку

Фото: из открытых источников

По статистике Бюро переписи населения США, средний американец ежегодно потребляет около 680 граммов жевательной резинки. Для многих жвачка является неотъемлемым атрибутом еще с детства, когда мы любили сладкие конфеты, и до взрослого возраста, когда жевание может служить способом снять напряжение.

Некоторые неофициальные исследования свидетельствуют, что жевание жвачки имеет определенные пользы для организма: улучшает память, тренирует челюсть, стимулирует работу мышц лица. Однако, чтобы это действительно приносило пользу, важно выбирать резинки без сахара. Постоянное жевание сладких жевательных резинок может привести к кариесу и зубной боли, а чрезмерное потребление даже безсахарных жвачек способно вызвать проблемы с пищеварением.

У экспертов есть объяснение: бессахарные жвачки часто содержат сорбит – подсластитель, который может иметь побочные эффекты при чрезмерном использовании. Также стоит отметить, что если пожевать жвачку за 30 минут до еды, ощущение сытости может снизить аппетит, что в некоторых случаях приводит к дефициту калорий и потере веса.

Жвачки с определенными компонентами, например оскидом титана, помогают отбелить зубы, тогда как резинки с большим количеством подсластителей могут покидать желтый налет. Кроме того, регулярное жевание активирует восемь мышц лица и шеи, помогая формировать линию челюсти и уменьшать двойной подбородок.

Стоматологи советуют не превращать жевание в постоянную привычку. Оптимально – одна жвачка в день или периодическое использование несколько раз в неделю. Если ежедневное жевание стало привычкой, важно тщательно ухаживать за зубами: чистить их кистью и нитью, использовать ополаскиватели и ограничивать потребление сладостей.

Как уже писали "Комментарии", спрос на так называемые "здоровые" продукты в последние годы стремительно вырос: растительное мясо, безглютеновые батончики и рисовые хлебцы заполонили полки магазинов. Однако фитнес-экспертка и тренер с 25-летним стажем Трейси Камполи предупреждает, что многие из этих продуктов действительно вредят организму и ускоряют старение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости