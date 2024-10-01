Стало известно, какие вирусы гриппа будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне

В Украине 30 сентября начался эпидемический сезон 2024/2025 по ОРВИ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.



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Опираясь на проведенные многоплановые исследования и учитывая ситуацию, сложившуюся в мире по гриппу, в следующем эпидемическом сезоне 2024-2025 гг. в Украине прогнозируется циркуляция вирусов гриппа:

А(H3N2), подобными штамму А/Таиланд/8/2022;

А/Виктория/4897/2022 (H1N1)pdm также может участвовать в следующем эпидсезоне, хотя его роль будет второстепенной;

Существует вероятность и минимального участия в эпидемическом процессе вируса гриппа типа В генетической линии В/Виктория (штамм В/Австрия/1359417/2021).

При этом в новом эпидсезоне не прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В генетической линии штамма В/Ямагата.

В состав актуальных вакцин против гриппа для стран Северного полушария, которые также будут доступны и в Украине, на сезон 2024-2025 годов вошли штаммы, рекомендованные ВОЗ для производителей гриппозных вакцин, а именно:

A/Виктория/4897/2022 (H1N1)pdm — подобный вирус;

А/Таиланд/8/2022 (H3N2) – подобный вирус;

В/Австрия/1359417/2021 – подобный вирус;

В/Пхукет/3073/2013 – подобный вирус (в составе квадривалентных вакцин).

Что касается циркуляции вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, то на сезон 2024-2025 годов прогнозируется дальнейшая циркуляция различных субвариантов вируса, его варианта Омикрон.

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