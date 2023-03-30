Сохраним вашу улыбку здоровой: профилактика и лечение воспаления десен и слизистой полости рта

Воспаление десен – распространенная стоматологическая проблема, от которой страдают миллионы людей во всем мире. Накопление зубного налета и бактерий вдоль линии десен приводит к покраснению, отеку и кровоточивости десен. Если воспаление не лечить, оно может прогрессировать к более серьезным заболеваниям, таким как гингивит и пародонтит. Профилактика этих заболеваний имеет большое значение для поддержания здоровья полости рта, потому что последствия могут вызвать боль, дискомфорт и даже потерю зубов.

Средства профилактики десен и слизистой полости рта. Фото из открытых источников

Гингивит – это воспаление десен, часто сопровождающееся кровоточивостью и отеком. Возникает из-за плохих гигиенических привычек, например, недостаточной чистки зубов или употребления табака. Лечение гингивита заключается в устранении причины воспаления и его уменьшении.

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Пародонтит – это воспаление тканей, окружающих зуб, включая костную ткань. Может привести к потере зуба, поэтому важно вовремя начать лечение. Для этого применяют профессиональную чистку зубов, прием лекарств и хирургические вмешательства, если заболевание очень серьезное. Для профилактики важно соблюдать гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога.

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СТОМАТО-ГЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ – противомикробный комбинированный препарат для комплексного лечения и профилактики некоторых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта. В состав входят метронидазол, оказывающий противопротозойное и антибактериальное действие, и хлоргексидин – антисептик бактерицидного действия. Препарат используется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний пародонта и слизистой полости рта, а также для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита. Взрослым при воспалении десен (гингивит) нужно наносить препарат на десну 2 раза в сутки в течение 10 дней.

Еще один комбинированный препарат широкого спектра действия КАМИДЕНТ-ЗДОРОВЬЕ обладает болеутоляющими, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. В состав входят три действующих соединения: лидокаин, являющийся сильным местноанестезирующим средством; настойка цветков ромашки оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие; тимол обладает противомикробными и четко выраженными противогрибковыми свойствами. Препарат назначают для лечения легких форм поражений десен и слизистой полости рта, раздражений вследствие использования зубного протеза. Препарат можно применять детям от 3 месяцев при прорезывании молочных зубов.

Забота о здоровье полости рта является залогом избегания воспаления десен и слизистой полости рта. Чистка зубов щеткой и зубной нитью, использование ополаскивателя для рта, соблюдение здоровой диеты, отказ от курения и регулярные визиты к стоматологу помогут сохранить ваше здоровье.