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Сохраним вашу улыбку здоровой: профилактика и лечение воспаления десен и слизистой полости рта

Одной из наиболее распространенных стоматологических проблем является воспаление десен. От этого страдают миллионы людей по всему миру. Профилактика имеет большое значение для поддержания здоровья полости рта.

сегодня, 16:18
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Автор:

Slava Kot

Воспаление десен – распространенная стоматологическая проблема, от которой страдают миллионы людей во всем мире. Накопление зубного налета и бактерий вдоль линии десен приводит к покраснению, отеку и кровоточивости десен. Если воспаление не лечить, оно может прогрессировать к более серьезным заболеваниям, таким как гингивит и пародонтит. Профилактика этих заболеваний имеет большое значение для поддержания здоровья полости рта, потому что последствия могут вызвать боль, дискомфорт и даже потерю зубов.

Сохраним вашу улыбку здоровой: профилактика и лечение воспаления десен и слизистой полости рта

Средства профилактики десен и слизистой полости рта. Фото из открытых источников

Гингивит – это воспаление десен, часто сопровождающееся кровоточивостью и отеком. Возникает из-за плохих гигиенических привычек, например, недостаточной чистки зубов или употребления табака. Лечение гингивита заключается в устранении причины воспаления и его уменьшении.


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Пародонтит – это воспаление тканей, окружающих зуб, включая костную ткань. Может привести к потере зуба, поэтому важно вовремя начать лечение. Для этого применяют профессиональную чистку зубов, прием лекарств и хирургические вмешательства, если заболевание очень серьезное. Для профилактики важно соблюдать гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога.

Фармацевтическая компания "Здоровье" производит лекарственные препараты всех фармакотерапевтических групп, среди которых есть и средства для применения в стоматологии.

СТОМАТО-ГЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ – противомикробный комбинированный препарат для комплексного лечения и профилактики некоторых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта. В состав входят метронидазол, оказывающий противопротозойное и антибактериальное действие, и хлоргексидин – антисептик бактерицидного действия. Препарат используется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний пародонта и слизистой полости рта, а также для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита. Взрослым при воспалении десен (гингивит) нужно наносить препарат на десну 2 раза в сутки в течение 10 дней.

Еще один комбинированный препарат широкого спектра действия КАМИДЕНТ-ЗДОРОВЬЕ обладает болеутоляющими, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. В состав входят три действующих соединения: лидокаин, являющийся сильным местноанестезирующим средством; настойка цветков ромашки оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие; тимол обладает противомикробными и четко выраженными противогрибковыми свойствами. Препарат назначают для лечения легких форм поражений десен и слизистой полости рта, раздражений вследствие использования зубного протеза. Препарат можно применять детям от 3 месяцев при прорезывании молочных зубов.

Забота о здоровье полости рта является залогом избегания воспаления десен и слизистой полости рта. Чистка зубов щеткой и зубной нитью, использование ополаскивателя для рта, соблюдение здоровой диеты, отказ от курения и регулярные визиты к стоматологу помогут сохранить ваше здоровье.



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