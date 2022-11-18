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Сколько человек заболело и умерло от коронавирусной болезни. Цифры поражают

С момента первого случая COVID-19, в мире переболело коронавирусной болезнью более 12% населения планеты.

сегодня, 12:30
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Автор:

Slava Kot

Первые случаи коронавирусной болезни зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По последним статистическим данным от COVID-19 погибли почти 7 млн человек во всем мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование университета Джона Хопкинса.

Сколько человек заболело и умерло от коронавирусной болезни. Цифры поражают

COVID-19 продолжает убивать людей. Фото: из открытых источников

COVID-19 вызвал самую большую пандемию в 21 веке. Почти все страны мира вводили ограничения и карантинные меры безопасности своих граждан, а ученые активно работали над созданием действенной вакцины.

Несмотря на усилия человечества, коронавирусная болезнь все равно смогла унести жизнь миллионов людей. По состоянию на 18 ноября во всем мире от COVID-19 погибли более 6,6 млн человек. Это больше, чем население Дании, Словакии или Финляндии.

В целом официально подтверждено более 637 млн. случаев заражением коронавирусной болезнью. Что составляет более 12% населения всей Земли, то есть каждый восьмой человек на планете болел COVID-19.

По статистике университета Джона Хопкинса больше всего смертей обнаружено в США, Бразилии, Индии и России.

Топ 10 стран по смертности от COVID-19:

  1. США – 1 076 361
  2. Бразилия — 688 764
  3. Индия — 530 546
  4. Россия — 383 381
  5. Мексика — 330 444
  6. Перу — 217 212
  7. Соединенное Королевство — 212 085
  8. Италия — 179 985
  9. Индонезия — 159 291
  10. Франция — 159 129

В Украине зафиксировано 5,64 млн случаев заболевания COVID-19, из которых 118 оказались смертельными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

Также "Комментарии" писали о количестве ликвидированных русских солдат. По статистике в октябре достигнуто наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения России в Украину.



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Источник: https://coronavirus.jhu.edu/
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