Симптомы внезапного снижения артериального давления: что нужно делать немедленно

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Кречмаровская Наталия
Внезапное снижение АД, или гипотензия, может быть опасным состоянием, требующим немедленного реагирования. Гипотензия может возникать по разным причинам, включая обезвоживание, длительное стояние, быстрое вставание из положения лежа или сидя, а также некоторые медицинские состояния и лекарства. Важно знать симптомы и действия, что делать при внезапном снижении давления, сообщает портал “Комментарии”.
Иллюстративное фото
Симптомы гипотензии могут варьироваться от легких до тяжелых и включают в себя:
Головокружение или чувство легкости в голове.
Тошнота.
Усталость.
Нечеткость зрения.
Утрата сознания.
Холодная, липкая кожа.
Быстрое, поверхностное дыхание.
Сядьте или ложитесь, если вы чувствуете симптомы гипотензии. Это поможет предотвратить падение и травмы. Лежа, поднимите ноги выше уровня сердца, чтобы улучшить кровообращение и повысить давление.
Пейте воду: обезвоживание является одной из основных причин гипотензии. Пейте воду или другие напитки, чтобы восстановить объем крови.
Ешьте маленькими порциями: большие приемы пищи могут повлечь за собой снижение давления. Ешьте почаще, но меньшими порциями.
Избегайте быстрых изменений положения тела: поднимайтесь медленно из положения сидя или лежа во избежание ортостатической гипотензии.
Носите компрессионные чулки: они помогают улучшить кровообращение и предотвратить снижение давления.
Если симптомы не исчезают или становятся тяжелыми, немедленно обратитесь к врачу. Это может быть признаком серьезного медицинского состояния, требующего лечения.
Для предотвращения внезапного снижения давления важно соблюдать здоровый образ жизни:
Пейте достаточно воды.
Избегайте чрезмерного употребления алкоголя.
Ешьте сбалансированную пищу.
Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
Избегайте продолжительного стояния.
Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать нормальное АД и снизить риск внезапных его снижений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нужно делать при внезапном повышении АД.
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