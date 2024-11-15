Симптомы диабета, которые легко упустить: на что обращают внимание врачи

Сахарный диабет часто называют "тихой эпидемией" нашего времени: он растет быстрыми темпами и поражает все большее число людей, часто оставаясь незаметным на начальных стадиях. По данным врачей, примерно каждый второй человек может не догадываться о своем диагнозе. Но если знать, кому следует быть внимательным и на какие симптомы обращать внимание, можно избежать серьезных осложнений. Разберемся, кто в группе риска и какие ранешние признаки укажут на делему.

Первые звоночки диабета

Сахарный диабет имеет несколько факторов, существенно повышающих риск его развития. Среди них ожирение, несбалансированное питание, стресс и наследственность, но это далеко не весь список.

Люди с избыточным весом или ожирением . Лишние килограммы – один из самых распространенных провокаторов диабета. Особенно опасен жир, накапливающийся в области живота: он нарушает работу гормонов, в частности инсулина. Возраст после 45 лет . С возрастом способность организма поддерживать баланс глюкозы постепенно снижается. После 45 лет важно регулярнее контролировать уровень сахара в крови во избежание неприятных сюрпризов. Наследственность и семейная история . Если у вас в семье есть случаи диабета, это не значит, что заболевание гарантировано, но риски растут. Гипертония и проблемы с сердцем . Высокое давление часто идет бок о бок с нарушением обмена веществ, что также повышает вероятность развития диабета. Женщины с гестационным диабетом . Если во время беременности уровень сахара был повышен, следует следить за здоровьем и дальше, ведь такой диабет может вернуться и после беременности. Стресс, сидячий образ жизни, вредные привычки . Курение, алкоголь и хронический стресс могут повлиять на метаболизм, поэтому здоровый образ жизни здесь не просто совет, а необходимость.

Многие люди не обращают внимания на первые признаки диабета, поскольку симптомы часто кажутся незначительными. Однако именно эти мелочи могут указать на то, что организму нужна помощь:

Постоянная жажда и сухость во рту . Это не просто жажда, а сигнал, что уровень сахара в крови высок и организму не хватает жидкости.

Частые походы в туалет . Если у вас постоянно повышенная потребность в мочеиспускании, особенно ночью, это может являться сигналом нарушения обмена глюкозы.

Внезапная потеря веса . Если аппетит остался на прежнем уровне, а вес снижается, следует обратиться к врачу. Организм может не усваивать сахар должным образом.

Постоянное чувство голода . Несмотря на высокий уровень сахара в крови, клетки не получают энергию, поэтому вы можете постоянно ощущать голод.

Проблемы с заживлением ран и частыми инфекциями . Высокий уровень сахара ослабляет иммунную систему, а также незначительные царапины могут заживать дольше обычного.

Размытое зрение . Если зрение вдруг ухудшается, это может являться результатом влияния повышенного уровня глюкозы на кровеносные сосуды в глазах.

Онемение и покалывание в конечностях . Нервы одними из первых страдают при диабете, поэтому чувство онемения или покалывание в руках и ногах – важный симптом.