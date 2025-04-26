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Секрет глубокого сна: старинный способ, вернувший покой женщине после лет мучений

Одна простая ежедневная рутина полностью изменила ее жизнь

сегодня, 21:35
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Клименко Елена

Британка открыла для себя необычный способ борьбы с бессонницей, который не нуждается в использовании снотворных препаратов или современных технологических средств.

Секрет глубокого сна: старинный способ, вернувший покой женщине после лет мучений

Фото: скриншот

42-летняя жительница Ланкашира, Анджела Мортон, много лет не могла справиться с бессонницей. Спасение она нашла, углубившись в изучение исторических практик сна в Интернете.

Найденная ею методика, известная как египетский ритуал сна, включает в себя обертывание стоп прохладной влажной тканью из льна, пропитанной эфирными маслами — в частности, голубого лотоса или сандалового дерева. Такой подход помогает снизить температуру тела и погрузиться в состояние покоя.

Египетский врач Набил Харун объясняет: в Древнем Египте понимали, что снижение температуры тела способствует естественному засыпанию.

"Сочетание прохлады с ароматерапией активирует парасимпатическую нервную систему, что вызывает глубокое расслабление", — отметил медик.

Анжела говорит, что вечером начала заворачивать ноги в прохладную влажную ткань, смоченную эфирными маслами, и уже с первой ночи заметила поразительный эффект.

"Я спала всю ночь — и это впервые за многие годы", — признается она.

Два натуральных продукта, которые могут помочь заснуть быстрее:

Теплое молоко

Напиток содержит мелатонин и триптофан – вещества, которые естественным образом способствуют расслаблению. Теплое молоко перед сном – классическое средство для лучшего сна.

Фисташки

Эти орехи богаты мелатонином, магнием и полезными жирами, которые способствуют снятию напряжения и улучшению качества сна. Небольшая порция перед сном может стать эффективной помощью.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что несколько успокаивающих ароматов эфирных масел в доме могут помочь расслабиться и погрузиться в спокойный сон.



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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2046483/woman-claims-she-slept-all-night-first-time-years-using-ancient-method
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