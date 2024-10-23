Самые распространенные болезни глаз, угрожающие полной потерей зрения

Здоровье глаз является важной составляющей всеобщего благополучия, но многие люди часто игнорируют серьезные проблемы с глазами, которые могут привести к значительным осложнениям. Портал "Комментарии" сообщает, какие часто встречающиеся проблемы с глазами остаются без внимания.



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Глаукома - одна из ведущих причин слепоты в мире. Это заболевание характеризуется повышенным внутриглазным давлением, что может повредить зрительный нерв. Глаукома часто не имеет симптомов на ранних стадиях, поэтому регулярные обследования глаз критически важны для раннего выявления и лечения.

Диабетическая ретинопатия является осложнением диабета, влияющего на кровеносные сосуды сетчатки. Это заболевание может привести к слепоте, если его не лечить. Симптомы могут включать размытость зрения, плавающие пятна или даже полную потерю зрения. Регулярные обследования глаз необходимы для людей с диабетом.

Синдром сухого глаза является часто игнорируемой распространенной проблемой. Это состояние, при котором глаза не производят достаточно слез или слезы улетучиваются слишком быстро. Симптомы включают жжение, зуд, красноту и ощущение песка в глазах. Если не лечить, сухой глаз может привести к воспалению и повреждению поверхности глаза.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является основной причиной потери зрения среди людей старше 50 лет. Это заболевание влияет на макулу, центральную часть сетчатки, отвечающую за четкое центральное зрение. Симптомы включают размытость центрального зрения и трудности с распознаванием лиц.

Катаракта является еще одной распространенной проблемой, часто игнорируемой на ранних стадиях. Это заболевание характеризуется помутнением хрусталика глаза, что приводит к понижению зрения. Симптомы включают размытость зрения, трудности с ночным видением и повышенную чувствительность к свету.

Астигматизм является рефракционным нарушением, вызывающим размытость зрения на любом расстоянии. Это заболевание часто не диагностируется, поскольку его симптомы могут быть незначительными или постепенными. Регулярные обследования глаз помогают выявить и корректировать астигматизм.

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