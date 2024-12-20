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Распространенные продукты, которые опасно употреблять при проблемах со щитовидной железой

Какие продукты отрицательно влияют на состояние щитовидной железы

сегодня, 03:50
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Кречмаровская Наталия

Щитовидная железа играет важную роль в регуляции метаболизма и общего здоровья организма. Проблемы со щитовидной железой, такие как гипотиреоз или гипертиреоз, могут оказывать значительное влияние на качество жизни. Важно знать, какие продукты могут ухудшить состояние щитовидной железы и избегать их употребления.

Распространенные продукты, которые опасно употреблять при проблемах со щитовидной железой

Иллюстративное фото

Соевые продукты, такие как тофу, соевое молоко, мисо, содержат изофлавоны, которые могут влиять на функцию щитовидной железы. Йод является ключевым элементом производства тиреоидных гормонов, поэтому его дефицит может привести к ухудшению функции щитовидной железы. Людям с гипотиреозом рекомендуется ограничить потребление этих овощей, особенно в сыром виде.

Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и белокочанная капуста, содержат гойтрогены, которые могут препятствовать усвоению йода щитовидной железой. Йод является ключевым элементом производства тиреоидных гормонов, поэтому его дефицит может привести к ухудшению функции щитовидной железы. Людям с гипотиреозом рекомендуется ограничить потребление этих овощей, особенно в сыром виде.

Глютен, белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене, может вызвать проблемы у людей с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, такими как болезнь Хашимото. Некоторые исследования показывают, что безглютеновая диета может помочь уменьшить симптомы и улучшить функцию щитовидной железы у таких пациентов.

Жирные и жареные продукты могут влиять на метаболизм и общее состояние здоровья, включая функцию щитовидной железы. Они могут способствовать воспалению и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно опасно для людей с гипотиреозом.

Кофеин может влиять на абсорбцию тиреоидных гормонов, поэтому людям с проблемами щитовидной железы рекомендуется ограничить потребление кофе и других кофеинсодержащих напитков. Употребление кофеина следует избегать за несколько часов до и после приема тиреоидных препаратов.

Алкоголь может угнетать функцию щитовидной железы и влиять на уровень тиреоидных гормонов в крови.

Напомним, что некоторые продукты, как рассказал портал "Комментарии", опасно употреблять при проблемах со зрением.




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