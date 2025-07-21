Ранние симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем

Одной из главных причин смертности в мире называют сердечно-сосудистые заболевания. Проблема диагностики заболеваний на ранних стадиях состоит в том, что первые симптомы люди считают незначительными или их не связывают с сердцем. Какие симптомы не следует игнорировать, рассказываем дальше.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Специалисты указывают немало симптомов, указывающих на ранние стадии развития заболеваний сердца. Среди них:

Боль или дискомфорт в груди. Этот симптом возникает чаще всего и может свидетельствовать о развитии стенокардии или сердечного приступа. Человек может ощущать сжатие или жжение. Особенно опасно, если симптом не пропадает после нескольких минут отдыха.

Одышка. Ощущение может появиться во время физической активности или даже в покое и может сигнализировать о сердечной недостаточности или накоплении жидкости в легких.

Отеки ног, лодыжек или живота. Такой симптом возникает, когда сердце не справляется с перекачкой крови и возникает застой жидкости в нижних конечностях. Симптом может указывать на нарушение в работе почек, связанных с сердцем.

Сильная усталость. Ощущение истощения даже после полноценного сна или легкой активности может сигнализировать о недостаточном кровоснабжении органов.

Головокружение или обморок. О нарушении ритма сердца или падении АД может предупреждать внезапное ощущение слабости, особенно в сочетании с болью в груди или одышкой.

Боль, распространяющаяся на руку, шею, челюсть или спину. Такое состояние часто сигнализирует о сердечном приступе, особенно если боль начинается в груди и распространяется дальше.

Тошнота, потливость, чувство тревоги. Эти симптомы могут быть неспецифическими, но в сочетании с другими сигнализируют о сердечном кризе.

Женщины, как отмечают специалисты, чаще, чем мужчины, имеют атипичные симптомы: тошноту, боли в спине или челюсти, общую слабость. Такие состояния усложняют диагностику, поэтому врачи советуют обращать внимание даже на незначительные изменения самочувствия.

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