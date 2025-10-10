Психиатр дал четкий ответ: излечивается ли женский алкоголизм

Психиатр-нарколог Максим Хоптинец рассказал о масштабах алкогольной зависимости в Украине и объяснил, почему алкоголизм — это не проявление слабости, а хроническое неизлечимое заболевание, которое требует длительного психотерапевтического сопровождения.

Все про алкоголизм от психиатра-нарколога

По словам специалиста, украинское общество имеет высокую склонность к употреблению алкоголя, поэтому большинство его пациентов именно люди с алкогольной зависимостью, среди которых как мужчины, так и женщины. Самый распространенный вопрос, который он слышит от пациентов: правда ли, что женский алкоголизм неизлечим.

"Да, это правда – но так же, как и мужской. Все зависимости являются хроническими и неизлечимыми. Период, когда человек не употребляет, это только ремиссия. Срыв может произойти в любое время", — отмечает врач.





Хоптинец объясняет, что путь к осознанию проблемы у людей с зависимостью обычно начинается после серьезных последствий, когда алкоголь уже приводит к социальным или семейным конфликтам.

"К врачу чаще всего обращаются тогда, когда уже натворили что-то такое, что без помощи не обойтись", — говорит психиатр.





По его словам, зависимость — это не о слабости характера, а о внутренней потребности что-нибудь заместить. Поэтому лечение должно включать в себя психотерапию, направленную на поиск причин этой потребности.

Специалист отмечает, что алкоголь меняет личность — люди становятся эмоционально неустойчивыми, склонными к манипуляциям, легко переходят от крика к слезам. Это не связано со знаком зодиака или темпераментом, а является прямым следствием воздействия алкоголя на нервную систему.

Хоптинец также развеивает популярный миф о "пользе бокала вина":

Не существует безопасной дозы алкоголя. Бокал вина для сна или расслабления – это только самообман. Вреда от него больше, чем пользы.





Он отмечает, что у отдельных народов, в частности, у итальянцев, генетически вырабатывается больше фермента, который расщепляет алкоголь, поэтому употребление вина в их культуре имеет другие биологические последствия, чем у большинства украинцев.

Врач добавляет, что зависимые люди часто подвержены самообману, могут вводить в заблуждение себя и близких, а понятие "контролируемого употребления" — иллюзия.

"Трудоголики или фанатические спортсмены — это часто те же зависимые люди, которые просто изменили источник дофамина. Они заменили алкоголь или другие вещества на работу или физическую нагрузку, но механизм остался прежним".





Таким образом, специалист подчеркивает: любая зависимость – это не слабость, а сигнал о внутренней пустоте, которую человек пытается заполнить. И путь к выздоровлению начинается только тогда, когда возникает готовность честно поглядеть вовнутрь себя.

