logo

BTC/USD

118483

ETH/USD

4113.29

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Психиатр дал четкий ответ: излечивается ли женский алкоголизм
commentss НОВОСТИ Все новости

Психиатр дал четкий ответ: излечивается ли женский алкоголизм

Украинский психиатр-нарколог Максим Хоптинец объяснил, почему алкоголизм является хронической неизлечимой зависимостью и развеял популярные мифы о «безопасных дозах» алкоголя

10 октября 2025, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Психиатр-нарколог Максим Хоптинец рассказал о масштабах алкогольной зависимости в Украине и объяснил, почему алкоголизм — это не проявление слабости, а хроническое неизлечимое заболевание, которое требует длительного психотерапевтического сопровождения.

Психиатр дал четкий ответ: излечивается ли женский алкоголизм

Все про алкоголизм от психиатра-нарколога

По словам специалиста, украинское общество имеет высокую склонность к употреблению алкоголя, поэтому большинство его пациентов именно люди с алкогольной зависимостью, среди которых как мужчины, так и женщины. Самый распространенный вопрос, который он слышит от пациентов: правда ли, что женский алкоголизм неизлечим.

"Да, это правда – но так же, как и мужской. Все зависимости являются хроническими и неизлечимыми. Период, когда человек не употребляет, это только ремиссия. Срыв может произойти в любое время", — отмечает врач.


Хоптинец объясняет, что путь к осознанию проблемы у людей с зависимостью обычно начинается после серьезных последствий, когда алкоголь уже приводит к социальным или семейным конфликтам.

"К врачу чаще всего обращаются тогда, когда уже натворили что-то такое, что без помощи не обойтись", — говорит психиатр.


По его словам, зависимость — это не о слабости характера, а о внутренней потребности что-нибудь заместить. Поэтому лечение должно включать в себя психотерапию, направленную на поиск причин этой потребности.

Специалист отмечает, что алкоголь меняет личность — люди становятся эмоционально неустойчивыми, склонными к манипуляциям, легко переходят от крика к слезам. Это не связано со знаком зодиака или темпераментом, а является прямым следствием воздействия алкоголя на нервную систему.

Хоптинец также развеивает популярный миф о "пользе бокала вина":

Не существует безопасной дозы алкоголя. Бокал вина для сна или расслабления – это только самообман. Вреда от него больше, чем пользы.


Он отмечает, что у отдельных народов, в частности, у итальянцев, генетически вырабатывается больше фермента, который расщепляет алкоголь, поэтому употребление вина в их культуре имеет другие биологические последствия, чем у большинства украинцев.

Врач добавляет, что зависимые люди часто подвержены самообману, могут вводить в заблуждение себя и близких, а понятие "контролируемого употребления" — иллюзия.

"Трудоголики или фанатические спортсмены — это часто те же зависимые люди, которые просто изменили источник дофамина. Они заменили алкоголь или другие вещества на работу или физическую нагрузку, но механизм остался прежним".


Таким образом, специалист подчеркивает: любая зависимость – это не слабость, а сигнал о внутренней пустоте, которую человек пытается заполнить. И путь к выздоровлению начинается только тогда, когда возникает готовность честно поглядеть вовнутрь себя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Новоэкономическом направлении враг попытался провести штурм украинских позиций с применением боевых машин пехоты — об этом сообщил боец Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/OpKEhOvs4zA?si=nFsSdHMWWf0NaQ9y
Теги:

Новости

Все новости