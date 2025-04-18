Проблемы с зубами могут ухудшить работу сердца: какая связь

Здоровье полости рта часто недооценивают, но оно оказывает значительное влияние на общее состояние организма, особенно на сердечно-сосудистую систему. Заболевания зубов, такие как пародонтит и гингивит могут иметь серьезные последствия для сердца.

Проблемы с зубами. Иллюстративное фото

Воспаление и бактерии

Заболевания десен вызывают воспаление в полости рта. Бактерии из полости рта могут попасть в кровоток и распространиться по всему организму, вызывая воспаление в других органах, включая сердце.

Эндокардит

Эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда). Бактерии из полости рта могут попасть в кровоток и инфицировать поврежденные клапаны сердца, что приводит к эндокардиту. Это особенно опасно для людей с существующими заболеваниями сердца.

Атеросклероз

Атеросклероз – это накопление бляшек в артериях, что может привести к сердечным приступам и инсультам. Воспаление, вызванное заболеваниями десен, может способствовать развитию атеросклероза. Бактерии из полости рта могут вызвать воспаление в артериях, что приводит к образованию бляшек.

Другие сердечно-сосудистые заболевания

Заболевание десен также связано с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония и сердечная недостаточность. Воспаление, вызванное заболеваниями десен, может способствовать развитию этих заболеваний.

Как уменьшить риск

Регулярная чистка зубов, использование зубной нити и посещение стоматолога могут помочь предотвратить заболевания десен и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная гигиена полости рта помогает удалить бактерии и предотвратить воспаление.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как правильно чистить зубы.



