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Проблемы с почками: какие симптомы указывают, что орган не работает

Когда почки дают сбой: угрожающие симптомы

сегодня, 16:25
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Кречмаровская Наталия

Почки – это жизненно важные органы, выполняющие множество функций, включая фильтрацию отходов из крови, регулирование АД и выработку гормонов. Если почки не работают должным образом, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Проблемы с почками: какие симптомы указывают, что орган не работает

Почки. Иллюстративное фото

Изменения в мочеиспускании

Одним из первых признаков проблем с почками есть изменения в мочеиспускании. Это может включать:

  • Уменьшение количества мочи

  • Частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью

  • Темную или пенистую мочу

  • Кровь в моче

Отеки

Почки помогают выводить излишнюю жидкость из организма. Когда они не работают должным образом, жидкость может накапливаться в тканях, вызывая отеки, особенно в ногах, лодыжках и лице.

Усталость и слабость

Почки производят гормон эритропоэтин, стимулирующий выработку красных кровяных телец. Если почки не работают должным образом, это может привести к анемии, вызывающей усталость и слабость.

Тошнота и рвота

Накопление отходов в крови может вызвать тошноту и рвоту.

Боль в спине

Боль в спине, особенно в области почек, может являться признаком инфекции или других проблем с почками.

Высокое АД

Почки играют немаловажную роль в регулировании АД. Если они не работают должным образом, это может привести к высокому артериальному давлению.

Зуд кожи

Накопление отходов в крови может вызвать кожный зуд.

Следует отметить, если у человека есть какие-либо из этих симптомов, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Проблемы с почками могут быть серьезными и требуют лечения.

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