Проблемы с почками: какие симптомы указывают, что орган не работает

Почки – это жизненно важные органы, выполняющие множество функций, включая фильтрацию отходов из крови, регулирование АД и выработку гормонов. Если почки не работают должным образом, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Почки. Иллюстративное фото

Изменения в мочеиспускании

Одним из первых признаков проблем с почками есть изменения в мочеиспускании. Это может включать:

Уменьшение количества мочи

Частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью

Темную или пенистую мочу

Кровь в моче

Отеки

Почки помогают выводить излишнюю жидкость из организма. Когда они не работают должным образом, жидкость может накапливаться в тканях, вызывая отеки, особенно в ногах, лодыжках и лице.

Усталость и слабость

Почки производят гормон эритропоэтин, стимулирующий выработку красных кровяных телец. Если почки не работают должным образом, это может привести к анемии, вызывающей усталость и слабость.

Тошнота и рвота

Накопление отходов в крови может вызвать тошноту и рвоту.

Боль в спине

Боль в спине, особенно в области почек, может являться признаком инфекции или других проблем с почками.

Высокое АД

Почки играют немаловажную роль в регулировании АД. Если они не работают должным образом, это может привести к высокому артериальному давлению.

Зуд кожи

Накопление отходов в крови может вызвать кожный зуд.

Следует отметить, если у человека есть какие-либо из этих симптомов, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Проблемы с почками могут быть серьезными и требуют лечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какой продукт защитит от рака почек.



