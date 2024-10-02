logo

BTC/USD

61019.30

ETH/USD

2372.70

LTC/USD

63.20

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Почему на веках появляется ячмень и что с этим делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему на веках появляется ячмень и что с этим делать

Причины появления ячменя на глазу

2 октября 2024, 19:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ячмень на глазу, или гордеолум, довольно распространенное заболевание, которое может вызвать дискомфорт и боль. Это воспаление сальной железы или волосяного фолликула на краю века, обычно вызванное бактериальной инфекцией. Хотя ячмень обычно не является серьезной проблемой и может исчезнуть самостоятельно, важно знать, как правильно действовать, чтобы ускорить процесс выздоровления и избежать осложнений.

Почему на веках появляется ячмень и что с этим делать

Иллюстративное фото

Основные симптомы ячменя включают в себя:

  • Боль и краснота на краю века.

  • Отек и чувствительность пораженного участка.

  • Чувство постороннего тела в глазу.

  • Слезотечение и светобоязнь.

  • Образование гнойного пузырька на поверхности века.

Что делать при появлении ячменя:

Один из самых эффективных способов лечения ячменя – это применение теплых компрессов. Смочите чистую ткань в теплой воде, отожмите ее и приложите к пораженному участку на 5-10 минут. Повторяйте процедуру 3-6 раз в день. Это поможет уменьшить боль и будет способствовать более быстрому созреванию ячменя.

Избегайте касания глаз грязными руками и не используйте косметику для глаз до полного выздоровления. Регулярно мойте руки и лицо, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Если вы носите контактные линзы, откажитесь от них до полного исчезновения ячменя. Использование линз может усугубить состояние и способствовать распространению инфекции.

В большинстве случаев ячмень не нуждается в применении антибиотиков. Однако если инфекция не исчезает или ухудшается, врач может назначить антибактериальные капли или мази.

Никогда не пытайтесь выдавить ячмень самостоятельно, поскольку это может привести к распространению инфекции и осложнений.

Профилактика ячменя

Для предотвращения появления ячменя соблюдайте следующие рекомендации:

  • Регулярно мойте руки и лицо.

  • Избегайте использования старой или чужой косметики для глаз.

  • Не прикасайтесь к глазам грязными руками.

  • Соблюдайте правила гигиены при использовании контактных линз.

Если ячмень не исчезает в течение недели, увеличивается в размерах или сопровождается сильной болью и ухудшением зрения, обратитесь к врачу. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления гнойного содержимого или антибиотиков для борьбы с инфекцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли испортить зрение, читая в темноте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости