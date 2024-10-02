Почему на веках появляется ячмень и что с этим делать

Ячмень на глазу, или гордеолум, довольно распространенное заболевание, которое может вызвать дискомфорт и боль. Это воспаление сальной железы или волосяного фолликула на краю века, обычно вызванное бактериальной инфекцией. Хотя ячмень обычно не является серьезной проблемой и может исчезнуть самостоятельно, важно знать, как правильно действовать, чтобы ускорить процесс выздоровления и избежать осложнений.



Иллюстративное фото

Основные симптомы ячменя включают в себя:

Боль и краснота на краю века.

Отек и чувствительность пораженного участка.

Чувство постороннего тела в глазу.

Слезотечение и светобоязнь.

Образование гнойного пузырька на поверхности века.

Что делать при появлении ячменя:

Один из самых эффективных способов лечения ячменя – это применение теплых компрессов. Смочите чистую ткань в теплой воде, отожмите ее и приложите к пораженному участку на 5-10 минут. Повторяйте процедуру 3-6 раз в день. Это поможет уменьшить боль и будет способствовать более быстрому созреванию ячменя.

Избегайте касания глаз грязными руками и не используйте косметику для глаз до полного выздоровления. Регулярно мойте руки и лицо, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Если вы носите контактные линзы, откажитесь от них до полного исчезновения ячменя. Использование линз может усугубить состояние и способствовать распространению инфекции.

В большинстве случаев ячмень не нуждается в применении антибиотиков. Однако если инфекция не исчезает или ухудшается, врач может назначить антибактериальные капли или мази.

Никогда не пытайтесь выдавить ячмень самостоятельно, поскольку это может привести к распространению инфекции и осложнений.

Профилактика ячменя

Для предотвращения появления ячменя соблюдайте следующие рекомендации:

Регулярно мойте руки и лицо.

Избегайте использования старой или чужой косметики для глаз.

Не прикасайтесь к глазам грязными руками.

Соблюдайте правила гигиены при использовании контактных линз.

Если ячмень не исчезает в течение недели, увеличивается в размерах или сопровождается сильной болью и ухудшением зрения, обратитесь к врачу. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления гнойного содержимого или антибиотиков для борьбы с инфекцией.

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