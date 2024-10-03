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Первая помощь при ожоге языка: как уменьшить боль и ускорить заживление

Что делать в случае ожога языка

сегодня, 18:59
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Обжечь язык можно очень легко, особенно когда мы спешим насладиться горячим напитком или едой. Это может быть достаточно болезненно и неприятно, но существуют эффективные способы облегчить боль и ускорить заживление, рассказывает портал "Комментарии".

Первая помощь при ожоге языка: как уменьшить боль и ускорить заживление

Иллюстративное фото

Охлаждение

Первый шаг при ожоге языка – это охлаждение. Пейте холодную воду или сосите лед, чтобы уменьшить температуру пораженного участка и снять боль. Это поможет уменьшить воспаление и предотвратить дальнейшее повреждение тканей.

Употребление мягкой пищи

После ожога языка важно избегать грубой и горячей пищи, которая может дополнительно раздражать пораженный участок. Отдавайте предпочтение мягкой, прохладной пище, такой как йогурт, пюре или мороженое.

Использование обезболивающих средств

Обезболивающие средства, такие как ибупрофен или ацетаминофен, могут помочь снизить боль и воспаление. Они также могут быть полезны для снятия дискомфорта, связанного с ожогом языка.

Полоскание соленой водой

Полоскание полости рта соленой водой может помочь уменьшить боль и предотвратить инфекцию. Соль обладает антисептическими свойствами, способствующими заживлению. Растворите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и полощите рот несколько раз в день.

Использование меда

Мед обладает природными антибактериальными свойствами и может помочь снизить воспаление и ускорить заживление. Нанесите небольшое количество меда на пораженный участок языка несколько раз в день. Это поможет уменьшить боль и будет способствовать более быстрому восстановлению.

Избегайте раздражителей

После ожога языка важно избегать продуктов и напитков, которые могут дополнительно раздражать пораженный участок. Избегайте горячих, острых, кислых и соленых продуктов, которые могут ухудшить состояние. Предпочитайте нейтральные и прохладные продукты.

Если ожог не исчезает в течение нескольких дней или сопровождается сильной болью, покраснением или другими симптомами инфекции, важно обратиться к врачу. Врач может назначить дополнительные методы лечения, такие как антибиотики или другие лекарства.




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