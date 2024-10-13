Первая помощь при ожогах: что категорически запрещено делать

Ожоги — одна из самых распространенных травм, которые могут произойти в домашних условиях или на работе. Важно знать, как правильно оказать первую помощь при ожогах, чтобы минимизировать вред и избежать осложнений. Однако не менее важно знать, что категорически запрещено делать при ожогах, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего, сообщает портал "Комментарии".



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Что запрещено делать при ожогах

Не используйте лед или слишком холодную воду

Одной из наиболее распространенных ошибок является использование льда или холодной воды для охлаждения ожога. Это может привести к дополнительному повреждению тканей и ухудшить состояние пострадавшего. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лучше всего использовать прохладную (но не холодную) проточную воду для охлаждения ожога в течение 10-20 минут.

Не наносите на ожог масла, кремы или мази

Нанесение масел, кремов или мазей на ожог может задержать тепло в коже и ухудшить состояние ожога. Рекомендуется избегать использования любых домашних средств, таких как масло, сливочное масло или зубная паста, поскольку они могут вызвать инфекцию.

Не прокалывайте волдыри

Пузыри, образующиеся на месте ожога, являются естественной защитой организма от инфекций. Прокалывание пузырей может привести к инфекции и осложнениям.

Не используйте ватные тампоны или другие волокнистые материалы

Использование ватных тампонов или других волокнистых материалов для очистки ожога может привести к тому, что волокна останутся в ране, что может вызвать инфекцию. Рекомендуется использовать стерильные марлевые повязки или чистые ткани для наложения на ожог.

Не оставляйте ожог без защиты

Оставление ожога открытым может привести к инфекции и осложнениям. Важно наложить стерильную повязку или чистую ткань на ожог, чтобы защитить ее от загрязнения.

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