logo

BTC/USD

62987.83

ETH/USD

2468.10

LTC/USD

65.77

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Первая помощь при ожогах: что категорически запрещено делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Первая помощь при ожогах: что категорически запрещено делать

Что категорически запрещено делать при ожогах

сегодня, 03:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ожоги — одна из самых распространенных травм, которые могут произойти в домашних условиях или на работе. Важно знать, как правильно оказать первую помощь при ожогах, чтобы минимизировать вред и избежать осложнений. Однако не менее важно знать, что категорически запрещено делать при ожогах, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего, сообщает портал "Комментарии".

Первая помощь при ожогах: что категорически запрещено делать

Иллюстративное фото

Что запрещено делать при ожогах

Не используйте лед или слишком холодную воду

Одной из наиболее распространенных ошибок является использование льда или холодной воды для охлаждения ожога. Это может привести к дополнительному повреждению тканей и ухудшить состояние пострадавшего. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лучше всего использовать прохладную (но не холодную) проточную воду для охлаждения ожога в течение 10-20 минут.

Не наносите на ожог масла, кремы или мази

Нанесение масел, кремов или мазей на ожог может задержать тепло в коже и ухудшить состояние ожога. Рекомендуется избегать использования любых домашних средств, таких как масло, сливочное масло или зубная паста, поскольку они могут вызвать инфекцию.

Не прокалывайте волдыри

Пузыри, образующиеся на месте ожога, являются естественной защитой организма от инфекций. Прокалывание пузырей может привести к инфекции и осложнениям.

Не используйте ватные тампоны или другие волокнистые материалы

Использование ватных тампонов или других волокнистых материалов для очистки ожога может привести к тому, что волокна останутся в ране, что может вызвать инфекцию. Рекомендуется использовать стерильные марлевые повязки или чистые ткани для наложения на ожог.

Не оставляйте ожог без защиты

Оставление ожога открытым может привести к инфекции и осложнениям. Важно наложить стерильную повязку или чистую ткань на ожог, чтобы защитить ее от загрязнения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что делать при ожогах языка.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости