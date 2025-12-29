logo

BTC/USD

87643

ETH/USD

2934.78

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Печень умоляет о помощи: врачи назвали ранние сигналы, которые 80% людей игнорируют годами
commentss НОВОСТИ Все новости

Печень умоляет о помощи: врачи назвали ранние сигналы, которые 80% людей игнорируют годами

Печень не болит – и именно поэтому болезни обнаруживают поздно. Медики объяснили, какие симптомы появляются первыми.

29 декабря 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Печень не зря называют "тихим органом". Она может терять функции годами без боли, без резких симптомов и без явных жалоб . Именно поэтому большинство серьезных проблем с печенью выявляют случайно или уже на поздних стадиях, предупреждают врачи.

Печень умоляет о помощи: врачи назвали ранние сигналы, которые 80% людей игнорируют годами

Скрытые болезни печени: как орган разрушается без боли и что делать уже сейчас

По данным медиков, до 70% людей с жировой болезнью печени даже не подозревают о своем состоянии . Причина – отсутствие классической боли. Орган подает другие, значительно менее очевидные сигналы, которые часто списывают на стресс или усталость.

Среди ранних симптомов , на которые следует обратить внимание:

  • постоянная усталость без понятной причины

  • горечь во рту, особенно утром

  • вздутие живота даже после легкой пищи

  • дискомфорт или давление в правом подреберье

  • кожный зуд без сыпи

  • ухудшение состояния кожи и тусклый цвет лица

Врачи объясняют: печень отвечает за детоксикацию, обмен жиров, гормональный баланс и уровень энергии . Когда она перегружена – организм начинает "экономить", снижая общий тонус и защитные функции.

Самые распространенные причины скрытых поражений:

  • избыток сахара и быстрых углеводов

  • регулярное употребление алкоголя даже в "умеренных" дозах

  • малоподвижный образ жизни

  • хронический стресс и недосыпание

  • бесконтрольный прием лекарств

Медики отмечают: анализы могут быть в норме , даже когда в печени уже происходят опасные изменения. Именно поэтому важно проходить УЗИ и обращать внимание на сигналы тела, а не ждать боли.

Специалисты советуют:

  • ограничить сахар и ультраобработанные продукты

  • уменьшить алкоголь до минимума

  • добавить регулярную физическую активность

  • следить за режимом сна

  • не заниматься самолечением

Печень обладает уникальной способностью к восстановлению, но только тогда, когда ей вовремя помочь . Игнорирование ранних симптомов может стоить лет здоровой жизни.

Читайте также в "Комментариях": какие привычки наносят непоправимый вред вашему сердцу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости