logo

BTC/USD

103931

ETH/USD

3510.06

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Печень под страшной угрозой: стало известно об огромной опасности популярного напитка
commentss НОВОСТИ Все новости

Печень под страшной угрозой: стало известно об огромной опасности популярного напитка

Если вы часто пьете этот напиток, следует рассмотреть более здоровые варианты.

4 ноября 2025, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ежедневное потребление кофеина стало привычным делом для многих людей, но важно обращать внимание на источник его поступления. Если это энергетические напитки, стоит задуматься о возможных последствиях для здоровья, в частности, для печени.

Печень под страшной угрозой: стало известно об огромной опасности популярного напитка

Фото: из открытых источников

Согласно мнению диетолога Деборы Мерфи, хотя энергетические напитки кажутся безвредной альтернативой кофе, они действуют на организм совсем по-другому. Кофеин, естественный стимулятор, может повысить уровень энергии, но его следует употреблять в умеренных количествах. Специалисты рекомендуют не более 400 мг кофеина в день для взрослых, что соответствует количеству в четырех чашках кофе. Однако одна банка энергетика (355 мл) может содержать от 40 до 250 мг кофеина, и если вы пьете несколько таких напитков в день, есть риск превысить рекомендуемую дозу.

Нерегулярное потребление энергетиков вряд ли повлечет за собой серьезные проблемы, но регулярное употребление напитков с высоким содержанием кофеина может привести к повреждению печени. Это подтверждается исследованием, опубликованным в National Library of Medicine.

Еще одна проблема – высокое содержание сахара в энергетических напитках. В отличие от горького кофе или чая, сладкий вкус энергетиков легко выпить, однако это может привести к быстрому повышению уровня энергии, которое очень быстро меняется на истощение. Печень, отвечающая за стабильный уровень сахара в крови, может пострадать от чрезмерного количества добавленного сахара, что по результатам исследований может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Некоторые энергетические напитки могут содержать до 62 г сахара в одной банке объемом 450 мл. Ученые рекомендуют ограничивать потребление добавленного сахара до 10% от суточной нормы калорий, примерно равной 50 граммам или 12 чайным ложкам сахара в день.

Что касается дополнительных ингредиентов, таких как витамины группы B, то они хотя и полезны для энергетического метаболизма, в энергетических напитках часто присутствуют в чрезмерных количествах, что может быть вредно для печени.

Для ищущих альтернативы энергетическим напиткам есть несколько здоровых вариантов:

Кофе богат полезными соединениями, которые могут даже снижать риск заболеваний печени при умеренном потреблении.

Чай – хотя в нем меньше кофеина, он содержит L-теанин, что улучшает внимание и концентрацию.

Вода может помочь избежать усталости, в частности если ее дополнительно настаивать на фруктах для вкуса.

Обезжиренное молоко – помогает сохранять энергию благодаря натуральным сахарам и электролитам, восстанавливающим баланс жидкости.

Как уже писали "Комментарии", мелатонин, часто рекламируемый как натуральное средство для улучшения сна, может иметь нежелательные последствия для здоровья, в частности для сердца. Недавние исследования показали тревожную тенденцию среди лиц, принимавших этот гормон в течение года и более.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости