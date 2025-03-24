Отеки ног могут быть опасными: эксперты назвали 7 самых главных причин

Отек ног, известный также как периферический отек, может являться признаком различных заболеваний, поэтому его не следует оставлять без внимания. Об этом сообщает Marca.

Отек ног. Фото: 24 Канал

По словам медицинских специалистов и результатам многочисленных исследований, есть несколько основных причин, по которым могут набухать ноги.

Задержка жидкости

Одной из главных причин отеков является задержка жидкости, которая может возникнуть из-за диеты с высоким содержанием натрия. Это заставляет организм удерживать воду.

Проблемы с кровообращением

Хроническая венозная недостаточность – состояние, при котором вены не могут вернуть кровь к сердцу, что может вызвать накопление жидкости в нижних конечностях.

Травмы

Ушибы или травмы ног могут привести к местному воспалению и накоплению жидкости, являющейся частью процесса заживления.

Заболевание почек

Почки контролируют баланс жидкости в организме, и если они не работают должным образом, это может вызвать задержку жидкости, что приводит к отекам.

Заболевание сердца

Застойная сердечная недостаточность может нарушить нормальное кровообращение, что приводит к накоплению жидкости в ногах.

Инфекции

Инфекции кожи или подкожных тканей, такие как целлюлит, могут вызвать воспаление и отек.

Лекарство

Некоторые лекарства, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), определенные антидепрессанты и препараты от высокого давления, могут вызвать побочный эффект в виде задержки жидкости.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на дополнительные симптомы, такие как боль, покраснение или тепло в пораженном участке, поскольку это может являться признаком более серьезных заболеваний, требующих неотложной медицинской помощи. Также важно поддерживать здоровый образ жизни, регулярно заниматься физическими упражнениями и соблюдать сбалансированную диету для профилактики проблем с кровообращением и задержкой жидкости.

Портал "Комментарии" писал, что варикозное расширение вен – это распространенное заболевание, поражающее миллионы людей по всему миру. Оно возникает, когда клапаны в венах, помогающие крови вернуться к сердцу, не работают должным образом. Это приводит к застою крови в венах, что может вызвать их расширение и деформацию.