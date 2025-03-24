Отеки ног могут быть опасными: эксперты назвали 7 самых главных причин

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Клименко Елена
Отек ног, известный также как периферический отек, может являться признаком различных заболеваний, поэтому его не следует оставлять без внимания. Об этом сообщает Marca.
Отек ног. Фото: 24 Канал
По словам медицинских специалистов и результатам многочисленных исследований, есть несколько основных причин, по которым могут набухать ноги.
Задержка жидкости
Одной из главных причин отеков является задержка жидкости, которая может возникнуть из-за диеты с высоким содержанием натрия. Это заставляет организм удерживать воду.
Проблемы с кровообращением
Хроническая венозная недостаточность – состояние, при котором вены не могут вернуть кровь к сердцу, что может вызвать накопление жидкости в нижних конечностях.
Травмы
Ушибы или травмы ног могут привести к местному воспалению и накоплению жидкости, являющейся частью процесса заживления.
Заболевание почек
Почки контролируют баланс жидкости в организме, и если они не работают должным образом, это может вызвать задержку жидкости, что приводит к отекам.
Заболевание сердца
Застойная сердечная недостаточность может нарушить нормальное кровообращение, что приводит к накоплению жидкости в ногах.
Инфекции
Инфекции кожи или подкожных тканей, такие как целлюлит, могут вызвать воспаление и отек.
Лекарство
Некоторые лекарства, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), определенные антидепрессанты и препараты от высокого давления, могут вызвать побочный эффект в виде задержки жидкости.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на дополнительные симптомы, такие как боль, покраснение или тепло в пораженном участке, поскольку это может являться признаком более серьезных заболеваний, требующих неотложной медицинской помощи. Также важно поддерживать здоровый образ жизни, регулярно заниматься физическими упражнениями и соблюдать сбалансированную диету для профилактики проблем с кровообращением и задержкой жидкости.
Портал "Комментарии" писал, что варикозное расширение вен – это распространенное заболевание, поражающее миллионы людей по всему миру. Оно возникает, когда клапаны в венах, помогающие крови вернуться к сердцу, не работают должным образом. Это приводит к застою крови в венах, что может вызвать их расширение и деформацию.
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