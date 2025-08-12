"Остановился" желудок: о какой серьезной проблеме сигнализирует симптом

"Остановка" желудка – когда он перестает нормально переваривать пищу, может сигнализировать о серьезном нарушении – гастропарезе. Это состояние характеризуется тем, что мышцы желудка теряют способность эффективно сокращаться. В результате еда задерживается в организме. По данным врачей, гастропарез – не очень распространенное явление.

Причины гастропареза разные. Чаще заболевание возникает из-за повреждения блуждающего нерва. Он контролирует сокращение желудочных мышц. Такое состояние может возникать вследствие диабета, хирургического вмешательства, вирусной инфекции или приема определенных лекарств (опиоидов, антидепрессантов или средств для снижения давления). Также заболевание может вызвать болезнь Паркинсона, склеродермия или перенесенное анорексическое расстройство.

Гастропарез характеризуется тошнотой, рвотой непереваренной пищей, вздутием живота, болью, быстрым насыщением после нескольких ложек пищи, потерей аппетита, кислотным рефлюксом, колебанием уровня глюкозы в крови и снижением веса. В некоторых случаях пища, задерживаемая в желудке, может образовывать твердые массы – безоары, блокирующие прохождение пищи в кишечник.

Чтобы уменьшить симптомы и устранить проблему, нужно изменить пищевые привычки:

есть часто, но небольшими порциями,

избегать жирной, волокнистой и тяжелой пищи,

рекомендуется тщательно пережевывать пищу,

избегать газированных напитков.

Также вероятно медикаментозное устранение проблемы – употребление, по назначению врача, медикаментов, стимулирующих моторику желудка или уменьшающих тошноту. В тяжелых случаях применяют внутривенное питание или установку гастростомы.

Также состояние могут облегчить народные средства – имбирь обладает противовоспалительными свойствами и способствует пищеварению. Его можно употреблять в виде чая или добавлять в пищу. Чай из ромашки также помогает уменьшить воспаление и спазмы. Мята перечная оказывает спазмолитическое действие, что облегчает боль и вздутие. Теплый компресс или грелка на живот могут расслабить мышцы и снизить дискомфорт.

