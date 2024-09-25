Опасный вирус вернулся в Украину: где ввели карантинные ограничения

В некоторых областях Украины обнаружили птиц, больных птичьим гриппом. Вирус обнаружили по меньшей мере в трех областях – Киевской, Кировоградской и Николаевской, сообщает портал "Комментарии".



Вирус птичьего гриппа. Фото из открытых источников

Так, в Белоцерковском районе Киевской области обнаружены факты инфицирования вирусом птичьего гриппа. Болезнь обнаружили у лебедей.

"Просьба при обнаружении падежа перелетных птиц, домашней птицы, изменения поведения домашней птицы, сообщайте врачам ветеринарной медицины Белоцерковской городской государственной больницы ветеринарной медицины", — обратились к жителям в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады.

Вспышку птичьего гриппа обнаружили в селе Созоновка Кропивницкого района Кировоградской области. В Кропивницкой райгосадминистрации сообщили о введении карантина на территории села.

В Николаеве ввели ограничительные меры в связи с обнаружением вируса птичьего гриппа в зоопарке города. Одной из таких мер стал запрет продажи живой птицы на рынке "Колос" и в буферной зоне, определенной городскими властями. Жители города предупредили, что из-за свободного доступа диких перелетных и синантропных птиц существует риск заражения домашней птицы в хозяйствах города и района.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили об угрозе, которую несет вирус для человека. По данным врачей, вирусы птичьего гриппа не всегда заражают людей. Симптомы болезни у человека разнятся в зависимости от того, каким специфическим подтипом вируса была вызвана инфекция. Симптомы наблюдаются от типичных для обычной вирусной инфекции (температура, кашель, боли в горле и мышцах, резь и воспаление глаз), до тяжелого течения с развитием атипичной (вирусной) пневмонии, острой легочной недостаточности и смерти.

Обычно болезнь у людей протекает в легкой форме (незначительное повышение температуры и кашель) или бессимптомно. Первые симптомы заболевания проявляются через 2–4 дня, но иногда до 7 дней после контакта с зараженной птицей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в трех областях Украины ввели карантин.

